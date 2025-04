Educadores intensifican protestas: ‘¡Esta lucha no termina sin la ley no se elimina!’

Los gremios docentes volvieron este 28 de abril a las calles para manifestarse en contra de la Ley 462 de marzo de 2025, que introduce reformas a la Caja de Seguro Social (CSS).

En la ciudad de Panamá, miembros de la Asociación de Profesores de la República de Panamá (Asoprof), junto a otros gremios, se concentraron en los predios de la iglesia del Carmen, en la Vía España.

Vestidos de azul y portando la bandera nacional, pancartas y tambores, los educadores marcharon por la Calle 50 y vía España, donde continuaron sus protestas entre cantos y consignas, a pesar de una pertinaz lluvia.

Entre las consignas se escuchaban frases como: “¡Esta lucha no termina si la ley no se elimina!”, “¡Maestro y profesor, un solo educador!” y “¡Esta CSS no se vende, esta CSS se defiende!”.

“Esta lucha no es de uno, es de todos”, expresaron algunos de los manifestantes.

Fernando Ábrego, secretario de la Asoprof, señaló que la lucha continuará e invitó a otros docentes y padres de familia a sumarse a la jornada de protestas.

Los docentes se mantienen en paro indefinido desde el pasado miércoles 23 de abril.

A la jornada de protestas también se sumaron miembros del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs), quienes, con banderas y consignas, manifestaron su rechazo al gobierno.

Ante este escenario, la ministra de Educación, Lucy Molinar, anunció en conferencia de prensa la suspensión de clases para este lunes 28 de abril, como medida de prevención y seguridad frente al llamado a huelga de los grupos sindicales.

Molinar recalcó que “la integridad de los estudiantes está por encima de cualquier cosa”. Señaló que en los últimos días se han reportado incidentes de amenazas y acoso hacia docentes, directores y padres de familia, por lo que se decidió no exponer a la comunidad educativa a mayores riesgos.

La ministra reiteró que la suspensión de clases busca salvaguardar la seguridad de los estudiantes y, aunque dijo no entender el propósito de generar caos en el país, enfatizó que no pueden permitirse riesgos innecesarios.