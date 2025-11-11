Egresados de medicina sin plaza iniciarán su internado en abril de 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Ministerio de Salud (Minsa) y la Caja de Seguro Social (CSS) confirmaron que los 203 egresados de medicina que no obtuvieron plaza este año podrán iniciar su internado médico en abril de 2026, una vez se habiliten las nuevas posiciones y se disponga del presupuesto necesario para su ejecución.

El anuncio se dio durante la segunda reunión sostenida este martes 11 de noviembre entre autoridades de ambas instituciones y representantes de los egresados, en la que se acordó un plan de trabajo conjunto para garantizar la continuidad de la formación médica en el país.

Mayra Abood, jefa de la Comisión de Docencia del Minsa, informó que se estableció una mesa de trabajo que permitió identificar las áreas donde podrían incorporarse los nuevos aspirantes, con el apoyo del despacho superior del Ministerio de Salud, la CSS y la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional.

“La reunión fue positiva. Se establecieron mecanismos y un plan de acción para gestionar el presupuesto necesario que permitirá habilitar las plazas laborales destinadas a los estudiantes”, señaló Abood.

Los afectados agradecen la gestión

El vocero de los estudiantes, Harvin Batista, agradeció el compromiso de las autoridades e informó que el grupo de 203 egresados iniciará su internado en abril de 2026, sin que esto afecte el proceso de los nuevos aspirantes que egresarán el próximo año.

“La reunión fue satisfactoria. Agradecemos al Minsa, la CSS y a los diputados de la Comisión de Trabajo por su apoyo en la búsqueda de los recursos económicos y las ubicaciones de las plazas”, expresó Batista.

El pasado 20 de octubre, médicos recién graduados marcharon hacia la sede del Ministerio de Salud (Minsa) para exigir plazas de internado que les permitan continuar su formación. Anel Asprilla

Asimismo, las partes acordaron realizar una nueva reunión el 20 de enero de 2026 para dar seguimiento a los avances en la creación y asignación de los cupos.

Compromiso con la formación médica

El compromiso tanto del Minsa como de la Caja de Seguro Social, para todos los egresados, es disponer de espacios en los hospitales en los que puedan cumplir con su periodo de internado médico, requisito indispensable para obtener la idoneidad profesional.

Durante la reunión participaron Serafín Sánchez, asesor del Minsa;Mayra Abood, jefa de la Comisión de Docencia del Minsa; y Paulino Vigil, representante de Docencia de la CSS, además de diputados de la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social.

El Minsa reiteró su compromiso de mantener el diálogo con los gremios médicos, las universidades y los hospitales docentes para asegurar que ningún egresado quede sin oportunidad de completar su formación profesional, fortaleciendo así el recurso humano en salud del país.

El internado médico dura dos años: el primer año se realiza en hospitales de alta complejidad en la ciudad de Panamá y el segundo en hospitales del interior o de segundo nivel, con el objetivo de que los médicos adquieran competencias clínicas diversas.

Sin embargo, la capacidad de esos hospitales es limitada, ya que cada interno debe supervisar un mínimo de diez camas para garantizar un aprendizaje adecuado. Si se aceptan más internos sin ampliar la infraestructura, la proporción se diluye y se compromete la calidad del entrenamiento.