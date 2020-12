‘El 14% de la gente que viene al hospital requiere atención especializada’, dice Lau Cortés

COVID-19

El director general de la Caja de Seguro Social (CSS), Enrique Lau Cortés, reconoció que hay un incremento de pacientes que necesitan ser recluidos en las salas de los hospitales de esa institución.

“El 14% de la gente que viene al hospital requiere atención especializada porque se convierten en pacientes críticamente enfermos”, afirmó Lau Cortés ayer, domingo, cuando se reunió con el equipo de alta dirección del complejo hospitalario Arnulfo Arias Madrid, para evaluar el programa de cirugías cardiovasculares que se puso en marcha la semana pasada.

El funcionario dijo que con la apertura económica “sabíamos que estarían más personas en las calles y eso se traduce en más casos” del nuevo coronavirus. “Al tener más personas enfermas, vendrán más personas a los hospitales”, subrayó.

En la actualidad hay aproximadamente 160 camas de la unidad de cuidados intensivos (UCI) en el complejo hospitalario Arnulfo Arias Madrid, “pero esto tiene un límite”, advirtió.

Reiteró que se está trabajando en habilitar un área de la Ciudad de la Salud, ubicada en el corregimiento de Ancón, donde esperan instalar 300 camas, de las cuales 84 son para la UCI y 48 para la unidad de cuidados respiratorios especiales (UCRE).

“”Todo lo que estamos haciendo no tiene ningún sentido si la población no hace lo que le corresponde. Necesitamos que la población se cuide a sí misma. Cada ciudadano decide qué quiere hacer con su vida, aquellas personas que salen y no siguen las medidas de seguridad están arriesgando su vida. Nosotros podemos garantizarle la atención profesional y segura posible, pero no podemos garantizarle la vida si usted no se cuida y usted no hace lo que le corresponde”, puntualizó.

El domingo, a 177,719 aumentaron los casos acumulados de la Covid-19 en Panamá, luego de que las autoridades sanitarias reportaran 1,812 nuevos contagios.

El reporte epidemiológico del Ministerio de Salud (Minsa) registró 20 decesos en las 24 últimas horas, lo que eleva el total de fallecimientos por esta enfermedad a 3,193.

