Panamá, 17 de octubre del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

    El 38% del agua potable se pierde por fugas; Idaan activan plan de reparación

    Yaritza Mojica
    El Idaan ejecuta plan integral para reducir fugas de agua que mantiene un pérdida del 38% el agua potable, sumado al problema la morosidad millonaria de los clientes. Cortesía

    El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) implementa un plan integral de reparación de fugas con el objetivo de reducir el porcentaje de pérdidas de agua potable. Actualmente, el 38% del agua que se produce se desperdicia debido a roturas en las tuberías.

    El presidente de la República, José Raúl Mulino, abordó el tema durante su conferencia semanal, señalando que se trata de un problema histórico que “nunca se resolvió y que es de gran magnitud, ya que el 38% del agua potable se pierde por fugas”.

    El mandatario subrayó que “es importante cerrar esa fuga de agua, porque no tiene sentido seguir entregándole dinero al Idaan si se mantiene la mora en el cobro y la pérdida del recurso por el otro lado”.

    En este contexto, el Idaan desarrolló el operativo denominado “Don Bosco sin fugas”, durante el cual personal técnico realizó 71 reparaciones de tuberías de entre ½ y 8 pulgadas en diferentes sectores del corregimiento.

    Según la Gerencia Metropolitana del Idaan, con el apoyo de la Dirección Comercial y la Junta Comunal de Don Bosco, se activó una incursión masiva con 12 cuadrillas de trabajadores, que realizaron reparaciones en áreas como Villas de Don Bosco, Las Acacias, Los Robles Sur, Teremar y Colonias del Prado, entre otras.

    Isaac González, gerente de la región metropolitana del Idaan, explicó que el operativo culminó con 71 reparaciones de fugas y daños a lo largo de la red de distribución, cifra que aumentará una vez se sumen las líneas intervenidas durante la semana de evaluación.

    El funcionario detalló que, antes de las reparaciones, se realizó una inspección técnica para evaluar las tuberías con filtraciones. En este recorrido se identificaron fugas de larga data que se presentaban de forma recurrente en varios puntos del corregimiento.

    González destacó que el objetivo del operativo fue realizar un barrido masivo de fugas reportadas por las autoridades locales, a través del 311 y del enlace de reportes del Idaan.

    En cuanto a la deuda acumulada, el Idaan informó que la morosidad en el segmento comercial supera los 15 millones de dólares, mientras que la morosidad general, que incluye clientes residenciales y gubernamentales, alcanza los 106 millones de dólares.

