    El arquitecto Frank Gehry, diseñador del Biomuseo de Panamá y del Guggenheim de Bilbao, muere a los 96 años

    Katiuska Hernández
    Fotocomposición del Biomuseo y su diseñador el arquitecto Frank Gehry , quien fue reconocido por las innovadoras y peculiares formas de los edificios que diseñó. LP/Archivo

    El arquitecto canadiense-estadounidense Frank Gehry, autor del emblemático Biomuseo en la Calzada de Amador, en Panamá y del famoso Museo Guggenheim de Bilbao entre otras obras, murió este viernes en California (Estados Unidos) a los 96 años, informaron medios locales.

    Los Gehry en el Biomuseo

    Gehry, que nació en Toronto y se trasladó a Los Ángeles cuando era un adolescente, murió en su casa en la localidad californiana de Santa Mónica tras sufrir una enfermedad respiratoria, según reveló su jefa de gabinete, Meaghan Lloyd.

    La familia Gehry en una foto de archivo durante un recorrido en el Biomuseo de Amador. LP

    El Biomuseo fue su primera obra en Latinoamérica y en el trópico. El edificio fue diseñado para contar la historia de cómo el istmo de Panamá surgió del mar, uniendo dos continentes, separando un gran océano en dos y cambiando la biodiversidad del planeta para siempre.

    Vistas del Biomuseo, ubicado en la Calzada de Amador. LP Isaac Ortega

    En la página del Biomuseo se describe que “Gehry utilizó colores vibrantes y formas irregulares para reflejar la diversidad natural del país. El edificio cuenta con un atrio público al aire libre cubierto por coloridos toldos metálicos, diseñados para proteger a los visitantes de las lluvias frecuentes”.

    El prestigioso arquitecto Frank Owen Goldberg, conocido como Frank Gehry, estaba casado con la panameña Berta Aguilera.

    En marzo de 2023 la pareja visitó junto a sus dos hijos, sus nueras y dos nietas, las instalaciones del museo dedicado a Panamá, en el que se explora la relación entre su biodiversidad y su cultura.

    Foto de archivo de la visita que hizo el arquitecto en marzo de 2023. En esa oportunidad le acompañaron la entonces primera dama Yazmín de Cortizo y los esposos Gehry, quienes develaron la placa que le puso el nombre de Berta Aguilera Gehry a la plaza del Biomuseo. LP Archivo

    Esa visita de Ghery, ganador de múltiples galardones mundiales por sus innovadoras obras, marcó la primera vez que contemplaba la gran obra que él se encargó de diseñar. A su lado se encontraba Berta, cuya mediación fue fundamental para que el arquitecto aceptara diseñar este edificio en el istmo.

    Con información de la agencia EFE

