El barrio llora: muere Japanese

El artista del género urbano Japanese murió tras complicarse su estado de salud, confirmaron fuentes allegadas a la familia.

Leavitt Eduardo Zambrano Haynes, mejor conocido como Japanese, marcó una era para varias generaciones en Panamá.

Entre sus éxitos musicales están: Satélite, Samuel, Barrio, Long Time, Señor oficial, Bad Man y Baile como Barney, entre otros temas.

Baila como Barney es recordada como una de las canciones que escuchaban y bailaban los jugadores de la selección de fútbol de Panamá, para una de las eliminatorias mundialistas.

En los últimos años, Japanese (52 años) enfrentó problemas de salud y se mantuvo apartado de los escenarios.

Japanese colaboró en varias ocasiones con su amigo Danger Man, también fallecido.