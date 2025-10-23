Panamá, 23 de octubre del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    Artista panameño

    El barrio llora: muere Japanese

    Henry Cárdenas P.
    El artísta urbano panameño Japanese. Archivo

    El artista del género urbano Japanese murió tras complicarse su estado de salud, confirmaron fuentes allegadas a la familia.

    Leavitt Eduardo Zambrano Haynes, mejor conocido como Japanese, marcó una era para varias generaciones en Panamá.

    Entre sus éxitos musicales están: Satélite, Samuel, Barrio, Long Time, Señor oficial, Bad Man y Baile como Barney, entre otros temas.

    Baila como Barney es recordada como una de las canciones que escuchaban y bailaban los jugadores de la selección de fútbol de Panamá, para una de las eliminatorias mundialistas.

    En los últimos años, Japanese (52 años) enfrentó problemas de salud y se mantuvo apartado de los escenarios.

    Japanese colaboró en varias ocasiones con su amigo Danger Man, también fallecido.

    Henry Cárdenas P.

