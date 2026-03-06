El cabello afro como identidad panameña, sociólogo habla de la polémica en las escuelas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La polémica por las restricciones al uso del cabello afro en centros educativos del país ha reavivado el debate sobre discriminación, identidad cultural y derechos humanos en Panamá.

Lo que para algunos planteles se presenta como una cuestión de reglamento interno o disciplina escolar, para organizaciones del movimiento afropanameño y especialistas en temas sociales constituye una práctica que vulnera derechos fundamentales.

Con el inicio del año escolar el pasado 2 de marzo, agrupaciones afrodescendientes alertaron al Ministerio de Educación (Meduca) sobre casos en los que se estaría condicionando la matrícula o el ingreso al primer día de clases de estudiantes afrodescendientes si no realizaban “cambios correctivos” en su cabello natural.

Las exigencias, según denunciaron, incluyen cortarse el cabello, retirar trenzas o modificar peinados afro, bajo reglamentos internos que califican de arbitrarios y carentes de sustento legal.

En mayo se celebra el mes de la cultura afro y en todas las escuelas del país se conciencia sobre la no discriminación hacia esta población. Foto Ilustrativa/Archivo

Para el investigador social Gilberto Toro, el trasfondo no es estético ni disciplinario, sino estructural.

“Aquí hay una confusión que viene desde mediados del siglo XX, cuando en las escuelas se reglamentaba la higiene: uñas cortas, oídos limpios, cabello arreglado. Pero en algún momento eso se desvió y se empezó a asociar apariencia con disciplina y conducta”, explica.

A su juicio, el problema surge cuando la textura natural del cabello afro comienza a ser interpretada como desorden o falta de pulcritud. “Vivimos en una sociedad que juzga por la portada. Si el cabello crece hacia arriba molesta; si cae hacia abajo no molesta. Ahí es donde aparece la figura discriminatoria”, sostiene.

Insiste a su vez en que se trata de un asunto de identidad y memoria histórica. “No es un tema superficial. Cuando se le dice a un estudiante que su cabello natural no es aceptable, el mensaje que recibe es que su identidad tampoco lo es”, afirma.

Más allá del debate jurídico, Toro señala que históricamente las niñas afro llevaban trenzas, moños y peinados tradicionales como una forma de protección del cabello, no como una declaración política. “Las abuelas y madres cuidaban el cabello con trenzas y cuentas. Eso era normal y no generaba ruido”, recuerda.

Sin embargo, con el paso del tiempo, se comenzó a vincular una “proyección positiva” o “decente” con determinados estándares estéticos. “Se hizo una relación directa entre un supuesto ‘mal cabello’ y la imagen del uniforme. Eso derivó en persecución”, afirma.

A su juicio, esa persecución no es nueva. La enmarca dentro de una historia más amplia de discriminación contra la población afrodescendiente, particularmente la afroantillana. “Hubo épocas en que se prohibía hablar inglés criollo en escuelas de Bocas del Toro o Colón. Ha existido una persecución cultural y social”, recuerda.

Cabe recordar, que el Resuelto N.° 887-AL del 23 de marzo de 2023 del Meduca prohíbe de manera explícita cualquier forma de discriminación por razones étnicas o culturales en centros educativos oficiales y particulares.

Dicha norma impide restringir el uso de cabello natural, trenzas, twists, moños o peinados afro, al reconocer estas expresiones como parte de la identidad cultural de los estudiantes.

Para Toro, uno de los aspectos más preocupantes es el desconocimiento sobre la diversidad afro en Panamá. Distingue entre la población afrocolonial —representada simbólicamente por la cultura congo— y la afroantillana, llegada en el siglo XIX y XX para trabajar en obras como el ferrocarril y el Canal.

En Panamá, más de 1.28 millones de personas se identifican como pertenecientes a algún grupo afrodescendiente, lo que representa el 31.7% de la población total del país, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC).

La identidad afrodescendiente en Panamá. Datos del Inec

Los resultados del Censo Nacional de Población y VIII de Vivienda 2023 detallan diversas formas de autoidentificación dentro de este grupo. Más de 213 mil personas se identifican como afrodescendientes, mientras que más de 160 mil se consideran afropanameñas. Además, más de 207 mil personas se identifican como morenas, más de 48 mil como negras, alrededor de 13 mil como afrocoloniales y más de 13,600 como afroantillanas.

A su vez, más de 629 mil personas se autoidentifican como culiso, trigueño, mulato, canela, carabalí o costeño, categorías también incluidas en la clasificación censal. Asimismo, más de 900 personas se identifican como afrodescendientes sin ubicarse dentro de ninguno de estos grupos específicos.

Desglose de la población afrodescendiente. Datos del Inec

“Hay un nivel de ignorancia tal que se cuestiona la identidad de estudiantes por su apellido. Decirle a un joven que no es negro porque no se apellida Spencer demuestra ridiculez e irrespeto”, sostiene el especialista.

Toro subraya que la identidad no se limita a rasgos físicos ni a apellidos. “En el censo se pregunta cómo usted se autoidentifica. Nadie puede decirle a otro que está equivocado por identificarse como afro. La identidad es cultural, social, es cómo usted vive desde que se levanta hasta que se acuesta”.

Imagen ilustrativa del desfile por el Día de la Etnia Negra en Panamá. Archivo

Otro punto que considera alarmante es la exigencia de certificaciones para acreditar la condición afrodescendiente en algunos casos. “Eso es la joya de la corona en la ignorancia. No existe ningún ‘carné’ para ser afro. Es un tema personal y familiar”, afirma.

La ministra de Educación, Lucy Molinar, negó que su ministerio tenga relación con la iniciativa de exigir un certificado que autentique la afrodescendencia de los estudiantes.

Según explicó a diversos medios de comunicación al inicio del año escolar, la solicitud de este documento habría surgido en algunos centros educativos debido a que, según indicó, “algunos estudiantes han abusado un poco del decreto que facilita la expresión cultural”.

Molinar añadió que las libertades también deben regirse por normas, por lo que —dijo— es necesario cumplir reglas básicas relacionadas con aspectos como el volumen del cabello y las condiciones del uniforme escolar.

Toro advierte que ya existen marcos legales y pronunciamientos de la Defensoría del Pueblo que protegen derechos vinculados a la identidad cultural, incluyendo prácticas asociadas al cabello en comunidades como la rastafari, a la que pertenece.

“Hemos tenido que sustentar legalmente nuestro derecho a no cortarnos el cabello. Obligar a alguien a hacerlo puede constituir una violación de derechos humanos”, señala.

El investigador cuestiona la contradicción entre las reformas educativas que promueven el pensamiento crítico y las prácticas que, a su juicio, fomentan el sometimiento.

“No se puede formar pensamiento crítico aplicando control sobre la identidad. Lo que se forma así es rebaño”, afirma.

Agrega que el problema trasciende el reglamento escolar. “No es más importante que el agua o la infraestructura, pero aquí se está vulnerando a la persona. Se le transmite al estudiante que su identidad es incorrecta”.

Toro también critica iniciativas como el llamado “Día de las Trenzas”, que se celebra el trcer lunes de mayo, cuando se permite exhibir peinados afro como ‘actividad especial’.

“Es como si fuera una feria donde solo ese día pueden mostrarse. La identidad no es disfraz ni se activa 24 horas al año por decreto”, señala.

Consultado sobre la polémica durante su habitual conferencia de prensa, el presidente de la República, José Raúl Mulino, evitó profundizar en el debate y señaló que las normas sobre apariencia en los centros educativos han existido desde hace décadas.

“Cuando yo estaba en la escuela, en Chiriquí, cuando el cabello se te subía un poquito en el borde de la camisa, te lo mandaban a cortar. Al día siguiente te rapeaban si no te cortabas el pelo”, comentó.

El mandatario recordó que esa era la época de los hippies y que muchos jóvenes aspiraban a llevar el cabello largo. “Así que yo no me voy a meter en eso, eso tiene que ver mucho con la educación hogareña”, añadió.

Mulino indicó que, en su opinión, lo ideal sería que los estudiantes asistan a clases de forma “ordenada”. “Si tú quieres que tu hijo ande desaliñado por ahí, bueno, eso influirá en su personalidad de alguna manera. Lo ideal sería —y no con eso quiero tener un juicio de valor— que todos los muchachos vayan a la escuela bien vestidos, bien ataviados, hombres y mujeres, como corresponde”, expresó.

Mulino sobre la polémica por normas escolares relacionadas con peinados o cabello afro, el mandatario señaló que es un tema que también involucra la educación en el hogar y consideró que lo ideal es que los estudiantes asistan a clases "bien vestidos y presentados".

No obstante, el mandatario reiteró que prefería no profundizar en la discusión.

Para el investigador, el debate sobre el cabello afro debe entenderse en un contexto global de reafirmación identitaria.

“Hoy, antropológicamente, los pueblos están buscando sus raíces. La identidad es un valor fundamental. Minimizar este tema como algo superficial es no entender lo que significa saber de dónde vengo y hacia dónde voy”, concluye.