El caso de Víctor pone rostro al aumento de los accidentes de motocicleta y a la imprudencia al volante en Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Un giro indebido cambió en segundos la vida de un estudiante de 19 años y reavivó la preocupación por los accidentes que involucran motociclistas: solo este año han fallecido 26.

La noche del 19 de julio cambió por completo la vida de un estudiante universitario de 19 años y la de su familia, tras sufrir un aparatoso accidente de tránsito en la avenida Domingo Díaz.

Se trata de Víctor Ríos, quien regresaba a su casa, en El Crisol, luego de compartir con unos compañeros de clases tras salir de la universidad. Eran cerca de las 12:00 medianoche cuando, según las imágenes captadas por las cámaras del Centro de Operación Nacional de la Alcaldía de San Miguelito, un automóvil realizó un giro indebido, de un tramo de la vía a otro, provocando que la motocicleta en la que viajaba impactara contra el vehículo y que el joven fuera proyectado violentamente sobre el pavimento.

El accidente ocurrió en el área de la estación “Florencio Arosemena” del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá, ubicada en Paraíso, distrito de San Miguelito. Frente al cuartel existe un retorno de uso exclusivo para los vehículos de emergencia.

Desde entonces, el joven permanece hospitalizado en el Hospital Santo Tomás (HST). Durante varios días estuvo en coma y fue necesario intubarlo debido a las complicaciones respiratorias derivadas de las lesiones.

Su madre, Danis Brown, visiblemente afligida luego de estar 12 días en el Hospital Santo Tomás, relató a La Prensa que su hijo presenta múltiples fracturas en el rostro y que la mayor preocupación de los médicos continúa siendo la inflamación cerebral.

Además del tratamiento neurológico, Víctor deberá someterse a varias cirugías reconstructivas. La primera será en la mandíbula, aunque también requerirá intervenciones en la nariz y otras zonas del rostro. Actualmente recibe atención de especialistas en neurología, traumatología, oftalmología, otorrinolaringología y cirugía maxilofacial.

Brown explicó que su hijo cursaba el último semestre de Técnico en Farmacia y únicamente le restaba realizar su práctica profesional para graduarse. Lo describió como un joven tranquilo, dedicado a sus estudios y aficionado al baloncesto.

Víctor Ríos, joven que sufrió el pasado 19 de julio un accidente de tránsito en motocicleta. Cortesía de la familia.

Por su parte, Sergio Escudero, padrino de Víctor, señaló que el accidente ha representado un duro golpe para la familia debido a la incertidumbre, las secuelas que podría enfrentar el joven y los gastos médicos.

“Lo que más queremos enfatizar es la imprudencia de las personas y el dolor que ocasiona a una familia. Por ahorrarse cinco o seis minutos, terminan causando un daño enorme”, expresó.

El próximo 4 de agosto se celebrará la audiencia en el Juzgado de Tránsito de Los Andes, en San Miguelito. La familia espera que las autoridades esclarezcan lo ocurrido y que el proceso siente un precedente para combatir la imprudencia al volante.

Aumentan los accidentes con motocicletas

El caso de Víctor se suma a la lista de accidentes de tránsito registrados en el país. De acuerdo con estadísticas de la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito (DNOT) de la Policía Nacional, hasta finales de junio se habían contabilizado al menos 18,200 accidentes, con un saldo de 172 víctimas fatales.

Los siniestros en los que están involucradas motocicletas mantienen una tendencia preocupante. Durante el primer semestre de 2026 se registraron 26 accidentes fatales, en los que estuvieron involucradas 30 motocicletas y fallecieron 26 personas.

Según el desglose oficial, las víctimas mortales se distribuyeron en 14 colisiones, cinco atropellos, cinco choques, un vuelco y una caída.

En 2025 se registraron 49 accidentes fatales con motocicletas involucradas, que dejaron 49 víctimas mortales. Los casos correspondieron a 25 colisiones, 14 choques, siete atropellos, dos vuelcos y una caída.

Mientras que en el 2024 se reportaron 30 motociclistas fallecidos en accidentes de tránsito, según estadísticas oficiales.

Las provincias donde más se registra este tipo de accidentes con vehículos de dos ruedas, es Panamá, Panamá Oeste y Chiriquí.

Actualmente, el Registro Único de Vehículos Motorizados contabiliza 119,101 motocicletas inscritas en el país, lo que refuerza la necesidad de fortalecer las acciones de prevención y promover una conducción responsable.

En cuanto al revisado técnico vehicular, 40,110 motocicletas cumplieron este requisito en 2024; en 2025 la cifra aumentó a 43,650 y, entre enero y junio de 2026, ya se contabilizan 25,525 revisados técnicos realizados.

El Reglamento de Tránsito, contenido en el Decreto No. 640 de 2006, establece que los motociclistas deben circular con las luces encendidas durante el día, utilizar casco protector, portar licencia y placa vigentes, además de transitar por el centro del carril correspondiente.

ATTT instala mesa de diálogo con motorizados

Ante el incremento de accidentes en motocicleta, la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) instaló una mesa de diálogo con organizaciones de motorizados para diseñar estrategias orientadas a reducir la siniestralidad y fortalecer la seguridad vial.

El jefe del Departamento de Inspectores de la ATTT, Ariel Samudio, explicó que ya se realizó el primer encuentro entre las autoridades y representantes del gremio, con el objetivo de establecer una hoja de ruta conjunta.

Durante la reunión, en la que participó el director de la entidad, Nicolás Brea, se abordaron medidas para fortalecer la educación vial, el uso adecuado de equipos de protección y la convivencia entre motociclistas y conductores de otros vehículos.

ATTT y agrupaciones de motorizados establecen mesa de trabajo para fortalecer la seguridad vial. Cortesía

Samudio recordó que los motociclistas son especialmente vulnerables porque carecen de la protección que ofrece la carrocería de un automóvil, por lo que hizo un llamado a respetar las normas de tránsito, evitar giros indebidos, utilizar las direccionales y conducir con prudencia.

Acotó que “muchas veces el precio a pagar por una maniobra indebida es la muerte o lesiones que no pueden recuperarse”.

Asimismo, reiteró que los motociclistas, al igual que el resto de los conductores, deben cumplir las mismas disposiciones establecidas en el Decreto Ejecutivo No. 640.

Los reportes de tránsito indican que las vías con mayor flujo vehicular presentan mayor riesgo de accidentes, entre ellas, Centenario, Domingo Díaz, Transístmica, José Agustín Arango, entre otras en la ciudad capital.

Como parte de los acuerdos, la ATTT y las asociaciones de motorizados sostendrán reuniones cada 15 días para impulsar campañas de concienciación y abordar temas relacionados con educación vial, uso del casco, chaquetas de protección, equipos reflectivos y otras medidas destinadas a reducir los accidentes.