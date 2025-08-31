Panamá, 01 de septiembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Trabajos

    El Centro de Salud de San Felipe estará cerrado a partir de este lunes

    Henry Cárdenas P.
    El Centro de Salud de San Felipe estará cerrado a partir de este lunes
    La Región Metropolitana de Salud. Cortesía

    Debido a problemas de infraestructura, el Centro de Salud de San Felipe, ubicado en el Casco Antiguo, estará cerrado temporalmente a partir de este lunes 1 de septiembre, informó la Región Metropolitana de Salud.

    De acuerdo con la autoridad regional, la decisión se tomó luego de realizar las consultas técnicas, tomando en cuenta que las instalaciones serán reparadas, ya que presentan daños estructurales de vieja data

    Se informa que, mientras se realicen los trabajos de reparación, el personal del Centro de Salud brindará los servicios y atenciones en la sede de la Junta Comunal de San Felipe. En ese sentido, se adelantó que se habilitarán espacios físicos para reubicar servicios de salud en este corregimiento de la ciudad capital.

    No se ha precisado cuánto tiempo durarán los trabajos de reparación del Centro de Salud de San Felipe.

    Henry Cárdenas P.

    Portadista

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Acuerdo con Chiquita en Panamá establece que las fincas bananeras serán operadas por terceros. Leer más
    • Juez suspende cumplimiento de pena de 32 meses de prisión a la exministra Alma Cortés. Leer más
    • Este viernes también hay Agroferias del IMA; conoce en qué provincias. Leer más
    • Anuncian el retorno de Chiquita a Panamá; Gobierno firmó memorando de entendimiento con la bananera. Leer más
    • Cinco viajeros fueron detenidos con 80 mil dólares ocultos bajo su ropa interior. Leer más
    • Jubilados y pensionados podrían recibir el pago del bono en las próximas 48 horas. Leer más
    • La Corte todavía no ha pagado por el Cadillac blindado que usó la magistrada López en febrero; está pendiente el refrendo. Leer más