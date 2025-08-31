El Centro de Salud de San Felipe estará cerrado a partir de este lunes

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Debido a problemas de infraestructura, el Centro de Salud de San Felipe, ubicado en el Casco Antiguo, estará cerrado temporalmente a partir de este lunes 1 de septiembre, informó la Región Metropolitana de Salud.

De acuerdo con la autoridad regional, la decisión se tomó luego de realizar las consultas técnicas, tomando en cuenta que las instalaciones serán reparadas, ya que presentan daños estructurales de vieja data

Se informa que, mientras se realicen los trabajos de reparación, el personal del Centro de Salud brindará los servicios y atenciones en la sede de la Junta Comunal de San Felipe. En ese sentido, se adelantó que se habilitarán espacios físicos para reubicar servicios de salud en este corregimiento de la ciudad capital.

No se ha precisado cuánto tiempo durarán los trabajos de reparación del Centro de Salud de San Felipe.