Panamá, 07 de abril del 2026

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    Tránsito vehicular

    El cierre del puente de las Américas pone a prueba la movilidad hacia la ciudad capital

    Henry Cárdenas P.
    El cierre del puente de las Américas pone a prueba la movilidad hacia la ciudad capital
    En la noche del lunes se realizó el operativo de inversión de carriles en la vía Centenario hacia Panamá Oeste. LP/Alexander Arosemena

    Hay mucha expectativa por las medidas de contingencia que anunciaron las autoridades para aliviar el traslado de miles de personas hacia la capital desde Panamá Oeste, luego del cierre temporal del puente de las Américas.

    Las autoridades de tránsito empezaron a las 4:00 a.m. de este martes 7 de abril un operativo de contingencia para facilitar el ingreso a la ciudad de Panamá de miles de personas provenientes de Panamá Oeste.

    Desde las 4:00 a.m. de este martes cientos de conductores ya habían empezado su viaje a la ciudad de Panamá, y a esa hora ya el tráfico era lento.

    Además, en algunos sectores de Panamá Oeste, como Veracruz y Arraiján cabecera, las personas hacían fila para esperar el transporte público.

    La Policía Nacional informó que el operativo de inversión de carriles se inició a las 4:00 a.m., desde el sector de Vista Alegre (Arraiján) hasta el centro comercial Alta Plaza, en la vía Centenario, que conecta con la vía Ricardo J. Alfaro. Esto será hasta las 9:00 a.m.

    El cierre del puente de las Américas pone a prueba la movilidad hacia la ciudad capital

    Anoche, la Autoridad del Canal de Panamá informó que habilitó el Corredor Logístico entre la carretera Brujas y el puente Centenario a partir de las 4:00 a.m. para facilitar la movilización de los residentes de Veracruz y Panamá Pacífico.

    Esta medida se tomó luego de que se registró un incendio debajo del puente de las Américas que dejó un fallecido y dos heridos.

    El Ministerio de Obras Públicas mantiene evaluaciones sobre la seguridad estructural del puente de las Américas y este martes realizará evaluaciones técnicas, con un equipo interinstitucional, para evaluar si la estructura sufrió algún daño.

    Información en desarrollo...

    Henry Cárdenas P.

    Portadista


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