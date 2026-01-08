Concurso de Becas Ifarhu 2026 comienza el 12 de enero; exigen promedio mínimo de 4.5

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El próximo lunes 12 de enero, el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) abrirá oficialmente la convocatoria para el Concurso General de Becas 2026, que este año destina más de $50 millones a la educación de miles de estudiantes panameños.

Así indicó el director del Ifarhu, Carlos Godoy, quien explicó que este beneficio está dirigido a estudiantes de primaria, premedia, media y universitarios con un promedio académico mínimo de 4.5 en los primeros niveles educativos, que anteriormente era de 4.0; y de 2.0 en la universidad. Las becas están disponibles tanto para estudiantes de escuelas oficiales como particulares.

La inscripción será exclusivamente en línea, a través de la página web oficial del Ifarhu: https://ifarhu.gob.pa. Los interesados podrán registrarse hasta el 23 de enero de 2026.

⁣El director señaló que, para las comunidades de difícil acceso, donde el internet representa una limitación, se habilitarán formularios tradicionales que luego serán digitalizados para garantizar la participación de todos los aspirantes.⁣ ⁣

