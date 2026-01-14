El contralor confirmó que llamó a la alcaldesa para que atendiera a Revisalud; y que no refrendará contratos de recolección ‘bajo presión’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El contralor general de la República, Anel Flores, reconoció que contactó a la alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, para que atendiera a la “dueña” de la empresa Revisalud y escuchara sus “explicaciones” sobre el servicio de recolección de basura en ese distrito.

Aquella llamada (desconocida hasta ahora por la población) ocurrió el pasado 4 de diciembre, según Hernández. El contralor no recuerda la fecha exacta, pero sostiene que Hernández se reunió con la empresaria y que incluso la alcaldesa lo llamó al día siguiente, para agradecerle su gestión.

Este miércoles 14 de enero, un día después de que la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) asumiera el control de la recolección de basura y el cobro de la tasa de aseo en San Miguelito, Hernández reclamó a la Contraloría porque no ha refrendado los contratos temporales para que tres empresas presten ese servicio, a partir del 19 de enero, cuando vence el contrato de concesión de Revisalud.

Flores rechazó los señalamientos de la alcaldesa y aseguró que la Contraloría General de la República no actuará “bajo presión” ni refrendará contratos que no cumplan con los procedimientos legales.

Las tres empresas seleccionadas por el Municipio de San Miguelito, a través de un proceso excepcional de cotización en línea, son Roca Atlántica, S.A. (que cobrará poco más de $1,5 millones), Eco-Septic Panamá, Corp. (poco más de $1 millón) y Volquetes y Transporte Corro-Voltranc ($1.3 millones), por un monto total de $3.8 millones.

En una entrevista concedida este miércoles al programa Mesa de Periodistas, de TVN, Flores defendió la actuación de la Contraloría y negó haber ejercido presiones o tener intereses a favor alguna concesionaria, luego de que más temprano, en conferencia de prensa, Hernández contó que el contralor la llamó para solicitarle una reunión con la dueña de Revisalud, situación que la alcaldesa cuestionó desde el punto de vista ético y del respeto al proceso administrativo.

Flores confirmó que realizó una llamada telefónica a la alcaldesa para facilitar un encuentro con la propietaria de Revisalud, “una señora Velez”, quien se encontraba en Panamá.

Según él, Velez le contó que tenía semanas intentado contactar a la alcaldesa, sin éxito, por lo que pidió su ayuda. De acuerdo con el contralor, su intervención fue un simple gesto de cortesía.

“Yo llamé con mucho respeto para que se escuchara a la persona. No tengo ningún interés. Lo único que hice fue servir de puente para que pudiera ser atendida”, afirmó Flores.

Rechazó que esa llamada pueda interpretarse como una injerencia indebida y aseguró que Revisalud no participó ni tiene intención de participar en nuevas licitaciones en el país.

Sobre los tres contratos pendientes de refrendo, dijo que los tres ingresaron a Contraloría la noche del martes 13 de enero, por lo que resulta imposible revisarlos y avalarlos de manera inmediata.

“No puedo firmar algo que no ha llegado. Ayer, cuando inició el Consejo de Gabinete, no había entrado ningún contrato. Pretender que yo firme en los últimos días es llevar esto a una crisis para presionar al contralor, y eso no va a suceder”, advirtió.

El contralor reiteró que, debido al momento en que fueron recibidos los documentos, no es viable que los contratos sean refrendados antes del 18 de enero, fecha en la que vence la concesión de Revisalud.

Los tres contratos fueron aprobados por el Consejo Económico Nacional (CENA) el pasado 24 de diciembre de 2025, según informó la Alcaldía de San Miguelito.

Flores también cuestionó la solicitud del municipio para que el Gobierno Central asuma el pago de $3.8 millones correspondientes a la recolección temporal de basura, mientras el Municipio de San Miguelito retendría los ingresos provenientes de la tasa de aseo.

“No se puede pretender recibir los ingresos sin asumir los gastos. Eso no es correcto”, subrayó.

Asimismo, explicó que la AAUD cuenta con facultades legales para intervenir en la recolección y administrar los ingresos, y que esa decisión no corresponde a la Contraloría.

La junta directiva de la AAUD asumió la operación completa de la recolección de residuos en San Miguelito, a fin de evitar una crisis de aseo y sanitaria.

Hernández desconocía la decisión de la junta directiva de la AAUD, que preside el ministro de Salud, Fernando Boyd. Opina que la AAUD no tiene la capacidad de brindar el servicio de recolección de basura de forma simultánea en los distritos de Panamá y San Miguelito, especialmente en este último, debido a su compleja topografía y a una población que supera los 300 mil habitantes.