‘El Corredor norte aún no está pagado y la deuda sigue’: afirma el presidente Mulino

El presidente de la República, José Raúl Mulino, se refirió al estado financiero de los corredores viales del país, en particular del corredor norte, y enfatizó que aún existen deudas pendientes que deben atenderse en medio de la estrechez fiscal que enfrenta el Estado.

“Los corredores no se han terminado de pagar, y por supuesto esa es una deuda que debemos manejar en el tiempo para poder pagarla. Tenemos que maniobrar dentro de la estrechez fiscal para cumplir nuestras obligaciones. El corredor no está pagado y está lejos de poder pagarse, y las extensiones son sumas importantes de dinero. No podemos en este momento dar el corredor gratis a nadie”, expresó el mandatario.

Mulino también aclaró que la extensión de 30 años en la concesión del corredor norte, aprobada recientemente por el Consejo de Gabinete, no implica una entrega gratuita, sino un compromiso financiero que deberá cumplirse de manera progresiva.

Con estas declaraciones, el Gobierno busca transparentar la situación de las concesiones viales, despejar dudas sobre los pagos pendientes y explicar el alcance de las extensiones de contrato.

El Consejo de Gabinete autorizó, el pasado martes 9 de septiembre, al Ministerio de Obras Públicas (MOP) a suscribir la adenda No. 12 al Contrato No. 98 de 1994, mediante la cual se amplía por 30 años la concesión del corredor norte que mantiene la sociedad ENA Norte, S.A.