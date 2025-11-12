Panamá, 13 de noviembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    ATTT

    El costo de la licencia de conducir con mejoras tecnológicas se mantiene en $40

    Aleida Samaniego C.
    El costo de la licencia de conducir con mejoras tecnológicas se mantiene en $40
    Diseño de la nueva licencia de conducir en Panamá. Cortesía/ATTT

    La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) anunció la implementación del nuevo diseño de la licencia de conducir en Panamá, a partir del pasado 6 de noviembre. Este modelo incorpora tecnología avanzada y mayores medidas de seguridad, entre ellas un código QR con funciones de verificación digital.

    +info

    Nuevo diseño de la licencia de conducir está disponible desde este 6 de noviembreNueva licencia de conducir: ATTT y Sertracen implementan código QR y mayor seguridad

    A pesar de la actualización del formato, el costo del documento no sufrirá cambios, informó la entidad.

    Costo de la nueva licencia de conducir:

    • Primera emisión o renovación: $40

    • Duplicado: $20

    • Ampliación: $40

    El nuevo modelo incluye diversas características tecnológicas que refuerzan la autenticidad e identificación de los conductores, tales como: códigos encriptados de seguridad, fotografía holográfica y Código QR.

    El Código QR tiene con doble función uno visible con los datos básicos del conductor y otro encriptado, exclusivo para las autoridades de tránsito y la Policía Nacional.

    El nuevo formato sustituye al anterior, vigente durante 18 años, y comenzó a emitirse la semana pasada en la sucursal principal de Plaza Carolina. Posteriormente, se ha extendido de manera gradual a otras sedes —Albrook, La Chorrera, Chitré, Las Tablas, Santiago y Changuinola— hasta cubrir todo el territorio nacional el 14 de noviembre.

    El director general de la ATTT, Simón Henríquez Díaz, destacó que esta renovación representa “un paso adelante hacia un sistema de identificación más seguro y moderno, alineado con estándares internacionales”.

    La implementación del nuevo formato será gradual, conforme avancen los procesos regulares de emisión, renovación o duplicado de licencias, en coordinación con la empresa Sertracen, encargada del servicio de emisión del documento.

    Aleida Samaniego C.

    Editora sección sociedad

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Decomisan cerca de 13.5 toneladas de droga en aguas del Pacífico panameño; la carga está valorada en $2 millones. Leer más
    • IMA: lugares y horario de las Agroferias para este jueves 13 de noviembre. Leer más
    • Las agroferias del IMA se reactivan este miércoles 12 de noviembre; estos son los puntos de venta. Leer más
    • Agua para ricos, agua para pobres: así se bebe en La Villa. Leer más
    • Maduro asegura que María Corina Machado se está preparando para irse de Venezuela. Leer más
    • Caso por presunto enriquecimiento injustificado contra Gaby Carrizo aún no ha llegado al Ministerio Público, afirma el procurador. Leer más
    • Aumenta el costo de los cuatro aviones ‘Super Tucano’: Gobierno pagará $8 millones más. Leer más