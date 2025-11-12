El costo de la licencia de conducir con mejoras tecnológicas se mantiene en $40

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) anunció la implementación del nuevo diseño de la licencia de conducir en Panamá, a partir del pasado 6 de noviembre. Este modelo incorpora tecnología avanzada y mayores medidas de seguridad, entre ellas un código QR con funciones de verificación digital.

A pesar de la actualización del formato, el costo del documento no sufrirá cambios, informó la entidad.

Costo de la nueva licencia de conducir:

Primera emisión o renovación: $40

Duplicado: $20

Ampliación: $40

El nuevo modelo incluye diversas características tecnológicas que refuerzan la autenticidad e identificación de los conductores, tales como: códigos encriptados de seguridad, fotografía holográfica y Código QR.

El Código QR tiene con doble función uno visible con los datos básicos del conductor y otro encriptado, exclusivo para las autoridades de tránsito y la Policía Nacional.

El nuevo formato sustituye al anterior, vigente durante 18 años, y comenzó a emitirse la semana pasada en la sucursal principal de Plaza Carolina. Posteriormente, se ha extendido de manera gradual a otras sedes —Albrook, La Chorrera, Chitré, Las Tablas, Santiago y Changuinola— hasta cubrir todo el territorio nacional el 14 de noviembre.

El director general de la ATTT, Simón Henríquez Díaz, destacó que esta renovación representa “un paso adelante hacia un sistema de identificación más seguro y moderno, alineado con estándares internacionales”.

La implementación del nuevo formato será gradual, conforme avancen los procesos regulares de emisión, renovación o duplicado de licencias, en coordinación con la empresa Sertracen, encargada del servicio de emisión del documento.