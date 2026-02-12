El crucero National Geographic Quest visita el Parque Nacional Coiba con 87 pasajeros

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

National Geographic Quest arribó al Parque Nacional Coiba con 87 turistas internacionales que participaron en actividades de ecoturismo.

El crucero de expedición National Geographic Quest se encuentra en aguas panameñas, específicamente en el Parque Nacional Coiba, en el Pacífico panameño, donde desarrolla actividades de ecoturismo con 87 personas a bordo.

De acuerdo con información del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), los pasajeros —en su mayoría de nacionalidad estadounidense, además de visitantes procedentes de Costa Rica y Francia— realizaron recorridos bajo estrictos protocolos de ingreso y conservación, en cumplimiento con la normativa vigente para áreas protegidas.

National Geographic Quest realiza visita al Parque Nacional Coiba con 87 pasajeros a bordo. Foto/Ministerio de Ambiente

Las actividades incluyeron visitas a zonas marinas, playas y senderos del parque, organizadas en grupos para respetar la capacidad de carga del área protegida y minimizar el impacto ambiental.

El Parque Nacional Coiba fue creado mediante la Ley 44 del 26 de julio de 2004, que lo declara patrimonio nacional. Esta normativa establece la protección de un extenso globo marino e insular ubicado en la provincia de Veraguas, en los distritos de Montijo, Las Palmas y Soná, con una extensión de 270,125 hectáreas.

El National Geographic Quest es un moderno barco de expedición construido en Estados Unidos y diseñado específicamente para viajes científicos y turísticos de bajo impacto ambiental. La embarcación, totalmente estabilizada, cuenta con tecnología satelital y de navegación de última generación, además de zodiacs reforzados para exploraciones costeras.

National Geographic Quest arriba a Coiba bajo estrictos protocolos ambientales. Imagen tomada de @MiAmbientePma

El crucero tiene capacidad para 100 huéspedes distribuidos en 50 camarotes exteriores, y ofrece espacios de observación en cubiertas y áreas comunes diseñadas para facilitar la experiencia de exploración en destinos naturales de alto valor ecológico, se detalla en el sitio web oficial de National Geographic.