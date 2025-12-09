El debate por la integración Minsa-CSS: médicos alertan afectación a los asegurados

Exclusivo Suscriptores

La Asociación de Médicos, Odontólogos y Profesionales Afines de la Caja de Seguro Social (Amoaccs) rechazó la propuesta de integración de los servicios públicos de salud entre el Ministerio de Salud (Minsa) y la Caja de Seguro Social (CSS), al advertir que la medida representaría una carga financiera injusta para los trabajadores cotizantes y no resolvería los problemas estructurales del sistema.

El pronunciamiento surge tras la emisión del Decreto Ejecutivo No. 26 del 26 de noviembre de 2025, mediante el cual se crea la Comisión de Integración de los Servicios Públicos de Salud. Según el gremio, la iniciativa vulnera disposiciones legales vigentes y amenaza la autonomía financiera de la CSS.

La Amoaccs recordó que la CSS administra fondos provenientes de las cuotas de los trabajadores, mientras que el Estado es el responsable constitucional de garantizar la salud pública. Por ello, rechazó cualquier iniciativa que pretenda utilizar los recursos de los asegurados para cubrir deficiencias presupuestarias del sistema estatal.

“Rechazamos enérgicamente las pretensiones cómodas para el Minsa y el Gobierno Central de usurpar financieramente los recursos de los asegurados”, señaló la organización.

El gremio también criticó los argumentos que justifican la integración como un mecanismo para “compartir recursos”, al insistir en que se trata de sistemas con responsabilidades financieras distintas. A modo de ejemplo, señaló que “el Gobierno pretende que la maestra imparta clases en ambas escuelas y que todo sea asumido por la escuela privada”.

El gremio advirtió que la integración no solucionará la atención oportuna ni los altos costos de tecnologías y medicamentos, y que incluso podría incrementar la evasión en el pago de cuotas ante el descontento de los asegurados. El secretario general del gremio, Dr. José Richard González, calificó la propuesta como “la crónica de una muerte financiera anunciada”.

Preocupación desde el Hospital Santo Tomás

Amoaccs no es el único gremio que ha mostrado reparos. La Asociación de Médicos Especialistas del Hospital Santo Tomás (Amehst) también expresó su preocupación ante la creación de la Comisión de Integración.

En una carta dirigida a la ciudadanía, Amehst recordó que los fondos de la CSS pertenecen exclusivamente a los trabajadores asegurados y no al Gobierno ni al Minsa. Por ello, solicitó que cualquier comisión encargada del proceso cuente con igual representación de los cotizantes.

El gremio también advirtió que la comisión creada por el Decreto Ejecutivo N.º 26 —integrada por cinco representantes del Gobierno, la CSS y los patronatos— excluye a actores clave como pacientes, asegurados y gremios médicos, lo que limita la participación de voces externas.

Los médicos alertaron que no se puede permitir que los recursos de los cotizantes financien la atención universal, ya que esto podría agravar la crisis del sistema de seguridad social. Agregaron que el Estado no puede ser solo rector del sistema sin asumir también la carga económica de los no asegurados.

Amehst advirtió, además, que una integración mal diseñada podría acelerar el agotamiento financiero de la CSS y replicar modelos que han fallado en la región, como el sistema de EPS en Colombia.

“Solicitamos al Gobierno que, al instalarse dicha comisión, se convoque también a igual cantidad de representantes de los trabajadores asegurados, que son los verdaderos dueños de la Caja de Seguro Social”, expresó el gremio.

En su comunicado, la asociación instó a los asegurados a mantenerse vigilantes y recordó: “Asegurado: los dineros que están en juego son tuyos, no de nadie más”.

El Gobierno responde

Ante los cuestionamientos, el Minsa aseguró que la integración no trasladará a la CSS los costos de atención de pacientes no asegurados. El ministro de Salid, Fernando Boyd Galindo, señaló que la iniciativa busca optimizar los recursos del sistema público, eliminar duplicidades, fortalecer la calidad de atención y mejorar el uso de infraestructura y personal.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, defendió públicamente la urgencia del proceso. Un día después de la entrada en vigencia del decreto, instó al ministro de Salud y al director de la CSS, Dino Mon, a acelerar los pasos hacia “la consolidación de un único sistema sanitario”.

“Quiero que esa integración de salud funcione, y rápido. Rápido”, enfatizó el mandatario durante la inauguración del Hospital José Félix Espinosa Barroso, en Bugaba, Chiriquí.