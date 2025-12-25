El Desfile de las Mil Polleras reunirá a 105 delegaciones de todo el país en 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) y el Ministerio de Cultura (MiCultura) anunciaron los detalles de la próxima edición del Desfile de las Mil Polleras, que se llevará a cabo el sábado 17 de enero de 2026, a partir de la 1:00 p. m., en Las Tablas, provincia de Los Santos.

Según informaron las autoridades, el evento contará con la participación de 105 delegaciones procedentes de distintas provincias y comarcas del país. De acuerdo con los organizadores, esta cifra mantiene la tendencia de crecimiento y el alcance nacional que ha registrado el desfile en los últimos años.

Además del desfile, la ATP y MiCultura presentaron una agenda cultural complementaria, prevista entre el 14 y el 16 de enero, que incluye presentaciones de artistas nacionales y conjuntos folclóricos, así como espacios destinados a la exhibición y comercialización de productos artesanales. Entre estas actividades se encuentran la Vereda Mil Polleras, que reunirá a más de 100 artesanos y emprendedores, y la Junta de Embarra en Pedasí, enfocada en los procesos tradicionales vinculados a la confección de la pollera.

Durante el anuncio, la administradora general de la ATP, Gloria De León, indicó que el desfile se ha consolidado como uno de los eventos que mayor movilización de visitantes genera en la región de Azuero durante el mes de enero. Añadió que, desde el punto de vista turístico, la actividad tiene efectos directos en sectores como la hotelería, el transporte y el comercio local.

Por su parte, el alcalde de Las Tablas, Noé Herrera, señaló que la organización del desfile implica una coordinación permanente entre las instituciones del Estado, el gobierno local y la comunidad, particularmente en aspectos logísticos, de seguridad y de servicios públicos. Indicó que el evento representa uno de los principales retos operativos del distrito a inicios de cada año.

En cuanto al impacto económico, la ATP informó que la edición de 2025 registró una derrama superior a los 41 millones de dólares, con una ocupación hotelera del 100 % en Las Tablas y áreas cercanas, y una asistencia estimada de más de 276 mil personas. Para la edición de 2026, las autoridades anticipan una afluencia similar o superior, aunque aclararon que las proyecciones dependerán de factores como la capacidad hotelera y las condiciones de movilidad en la región.

Reglas y controles

El Desfile de las Mil Polleras se realiza anualmente y forma parte del calendario cultural del país. Su desarrollo ha sido objeto de seguimiento por parte de las autoridades locales y nacionales, debido a su impacto en la economía regional y a los retos que plantea en materia de organización y gestión de eventos de gran escala.

Para asegurar la correcta realización del desfile, la ATP emitió la Resolución n.º 097/2005, que deroga la normativa anterior y establece reglas para la participación de delegaciones, músicos y coordinadores.

Entre los objetivos principales de esta normativa se encuentra el respeto a las distintas clasificaciones de la pollera, con el fin de garantizar que cada traje se luzca con los accesorios y adornos propios de su región.

El reglamento establece que la música durante el desfile debe ser exclusivamente típica panameña, interpretada en vivo o mediante grabaciones autorizadas. Asimismo, se indica que el volumen debe mantenerse en niveles moderados para no interferir con otras delegaciones ni con el desarrollo general del evento.

El uso adecuado de la pollera es considerado fundamental, al tratarse de uno de los principales símbolos de la cultura panameña. Todas las personas que participen en el desfile, incluidos músicos y cantantes, deberán vestir atuendos acordes con las tradiciones folclóricas de cada región. La ATP dispone, además, de un manual de clasificación destinado a garantizar la autenticidad de los trajes y a prevenir el uso de materiales no tradicionales.

Entre las prohibiciones establecidas se encuentran el uso de pantalones con la blusa de la pollera, vestidos estilizados que no cumplan con las clasificaciones establecidas, gorras, camisas que alteren la identidad del folclore y la participación de animales dentro de la ruta del desfile.

La ATP controlará el desplazamiento de las delegaciones y aprobará la salida de los grupos conforme al orden establecido, con el objetivo de evitar retrasos y asegurar el desarrollo continuo del evento. La normativa también prohíbe el uso de carros alegóricos, fuegos artificiales, luces, bengalas u otros elementos que puedan poner en riesgo la seguridad de participantes y espectadores.

Las Tablas, cuna de la pollera. Archivo

El reglamento indica, además, que cada delegación deberá portar un banner o bandera identificativa, y que cualquier objeto que comprometa la seguridad, la estética o el orden del desfile podrá ser retirado por los organizadores.

En ediciones anteriores, se han registrado incidentes derivados del desorden en la ruta del desfile, incluyendo fricciones entre delegaciones y enfrentamientos entre asistentes, situación que las autoridades buscan evitar mediante una aplicación más estricta del reglamento.

En cuanto al vestuario, las damas podrán lucir polleras de gala, como las marcadas o de punto de cruz, zurcidas, caladas, bordadas o sombreadas, así como polleras regionales blancas, de linón, estampadas, tiriadas, de coquitos y regionales de gala propias de distintas provincias.