El Desfile de Navidad City Of Stars 2025 en fotos

El Desfile de Navidad City Of Stars 2025, organizado por la Alcaldía de Panamá, se realiza este domingo 14 de diciembre en la avenida Nicanor de Obarrio, conocida como calle 50, con la participación de bandas musicales y carrozas alusivas a la temporada festiva.

Minutos después de iniciada la actividad, pasadas las 3:00 de la tarde, un fuerte aguacero sorprendió a los asistentes y a las delegaciones que formaban parte del recorrido, sin que ello impidiera el desarrollo del evento.

La apertura del desfile estuvo a cargo de la banda del Instituto Secundino Villarreal, de la Villa de Los Santos, seguida por la carroza de la Alcaldía de Panamá – I Stars PTY, encabezada por el alcalde Mayer Mizrachi, quien lideró el inicio de la jornada navideña.

Desfile de Navidad 2025, en calle 50. Salen las primeras delegaciones. LP/Isaac Ortega

A lo largo de la vía, familias y espectadores se mantuvieron en el lugar para disfrutar del desfile, pese a las condiciones climáticas, en una tarde marcada por la lluvia y el ambiente festivo propio de las celebraciones decembrinas.

Parte de las delegaciones y bandas musicales del Desfile de Navidad 2025, en calle 50. LP/Isaac Ortega

El alcalde de la capital Mayer Mizrachi encabezó el Desfile de Navidad 2025, en calle 50. LP/Isaac Ortega

Pese a la lluvia, se registró una gran asistencia en Desfile de Navidad 2025, en calle 50. LP/Isaac Ortega

Los niños disfrutan del Desfile de Navidad 2025, en calle 50. LP/Isaac Ortega

Policía Municipal en el Desfile de Navidad 2025, en calle 50. LP/Isaac Ortega