Panamá, 14 de diciembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    CIUDAD

    El Desfile de Navidad City Of Stars 2025 en fotos

    Redacción de La Prensa
    El Desfile de Navidad City Of Stars 2025 en fotos
    Desfile de Navidad 2025, en calle 50. LP/Isaac Ortega

    El Desfile de Navidad City Of Stars 2025, organizado por la Alcaldía de Panamá, se realiza este domingo 14 de diciembre en la avenida Nicanor de Obarrio, conocida como calle 50, con la participación de bandas musicales y carrozas alusivas a la temporada festiva.

    Minutos después de iniciada la actividad, pasadas las 3:00 de la tarde, un fuerte aguacero sorprendió a los asistentes y a las delegaciones que formaban parte del recorrido, sin que ello impidiera el desarrollo del evento.

    La apertura del desfile estuvo a cargo de la banda del Instituto Secundino Villarreal, de la Villa de Los Santos, seguida por la carroza de la Alcaldía de Panamá – I Stars PTY, encabezada por el alcalde Mayer Mizrachi, quien lideró el inicio de la jornada navideña.

    El Desfile de Navidad City Of Stars 2025 en fotos
    Desfile de Navidad 2025, en calle 50. Salen las primeras delegaciones. LP/Isaac Ortega

    A lo largo de la vía, familias y espectadores se mantuvieron en el lugar para disfrutar del desfile, pese a las condiciones climáticas, en una tarde marcada por la lluvia y el ambiente festivo propio de las celebraciones decembrinas.

    El Desfile de Navidad City Of Stars 2025 en fotos
    Parte de las delegaciones y bandas musicales del Desfile de Navidad 2025, en calle 50. LP/Isaac Ortega
    El Desfile de Navidad City Of Stars 2025 en fotos
    El alcalde de la capital Mayer Mizrachi encabezó el Desfile de Navidad 2025, en calle 50. LP/Isaac Ortega
    El Desfile de Navidad City Of Stars 2025 en fotos
    Pese a la lluvia, se registró una gran asistencia en Desfile de Navidad 2025, en calle 50. LP/Isaac Ortega
    El Desfile de Navidad City Of Stars 2025 en fotos
    Los niños disfrutan del Desfile de Navidad 2025, en calle 50. LP/Isaac Ortega
    El Desfile de Navidad City Of Stars 2025 en fotos
    Policía Municipal en el Desfile de Navidad 2025, en calle 50. LP/Isaac Ortega
    El Desfile de Navidad City Of Stars 2025 en fotos
    Desfile de Navidad 2025, en calle 50. LP/Isaac Ortega

    Redacción de La Prensa

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Naviferias 2025: el IMA anuncia horarios y lugares del 15 al 19 de diciembre. Leer más
    • Gobierno anuncia acuerdo sobre salario mínimo: así quedarán algunas tasas por regiones. Leer más
    • Los combustibles bajarán de precio a partir de este viernes 12 de diciembre. Leer más
    • Del poder a los tribunales: los casos que cercan a altos funcionarios del gobierno de Cortizo. Leer más
    • Contraloría inicia auditoría a fondos que transfirió el MEF a gobiernos locales en el gobierno de Mulino. Leer más
    • CSS anuncia pago de pensiones y bonos especiales a jubilados el 19 de diciembre. Leer más
    • Jubilados y pensionados: así será el pago del bono navideño y permanente. Leer más