El escritor panameño David Richardson recibe doctorado honorífico por su aporte a la historiografía de la Segunda Guerra Mundial

A sus 89 años, el investigador y escritor panameño David Richardson Pacheco Amador recibió este martes 18 de marzo el título de Doctor en Filosofía de Gestión de Crisis, otorgado por la Swiss School of Business Research, en reconocimiento a sus años de estudio sobre la batalla de Monte Cassino, ocurrida en Italia durante la Segunda Guerra Mundial.

El doctorado fue entregado por Stephen Harrison, decano de la institución académica, en una ceremonia que destacó la trayectoria de Richardson en el ámbito de la investigación histórica y la gestión de crisis en conflictos bélicos.

Pacheco publicó en 1984 el libro Monte Cassino: The story of the most controversial battle of World War II, en coautoría con D. Hapgood.

Además, es hijo de María Ester Pacheco, protagonista de uno de los pocos videos con audio de la década de 1930 en la ciudad de Panamá, en el que interpreta la canción Estrellita, vestida con una pollera y tembleques.