El Estado pagará $537.9 millones en pagos que se extenderán hasta 2033 por nuevo Hospital del Niño

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Ministerio de Salud firmó la octava adenda del proyecto de construcción del nuevo Hospital del Niño, la cual fue refrendada por la Contraloría General de la República el 1 de julio y que establece pagos por siete años más.

El Estado deberá desembolsar unos $537.9 millones entre 2026 y 2033 para completar el pago por el nuevo Hospital del Niño, según la adenda No.8 del contrato entre el Ministerio de Salud (Minsa) y el Consorcio Acciona Construcción, S.A., refrendada por la Contraloría General de la República el pasado 1 de julio.

El monto total actualizado del contrato asciende a $705,879,670.59, e incluye los costos asociados a la ejecución de las obras, financiamiento e Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y la Prestación de Servicios (Itbms).

Además, contempla la construcción, equipamiento y mantenimiento del nuevo Hospital del Niño, la maternidad del Hospital Santo Tomás y la restauración de los jardines de “La Abeja”.

Cuando se firmó el contrato en 2020, el costo de la obra era de $614.1 millones, sin embargo, en las adendas No.5 y No.6 se registraron incrementos en los costos, que llevaron el monto hasta los $705.8 millones. La adenda No.7 extendió en el plazo de ejecución del contrato quedando en 3,497 días y la No.8 estableció el cronograma de pago.

Desde 2021 hasta la vigencia fiscal 2025, el Minsa ha pagado al Consorcio Acciona Construcción, S.A., un total de $167.9 millones, según lo consigna el documento publicado en Panamá Compra.

El cronograma de pagos anuales al consorcio español, establecido en la Adenda No.8, iniciará el 30 de septiembre de 2026, con un primer desembolso de $60.2 millones. A partir de 2027 y hasta 2033, se realizarán el 31 de mayo de cada año. Ver tabla.

En total, durante los ocho años fiscales, el Estado (a través del Minsa) deberá pagar $537.9 millones. El acuerdo establece que el Gobierno deberá garantizar la disponibilidad de los recursos presupuestarios necesarios para cumplir con las obligaciones contractuales hasta el año 2033.

Desglose del contrato

El proyecto de construcción, específicamente la torre del Hospital del Niño (fase 1), reportaba un avance de obra de 55.17% hasta el primer cuatrimestre de este año.

Una vez culminada esta etapa, se procederá con el traslado de pacientes y la posterior demolición del edificio actual, para dar paso a la construcción de la torre de estacionamientos, informó la entidad.

El nuevo Hospital del Niño contará con 23 niveles, que abarcarán un área cerrada de 89,518.50 metros cuadrados. La infraestructura incluirá 463 camas de hospitalización, 116 consultorios para diversas especialidades y 17 quirófanos para cirugías ambulatorias y procedimientos de angiografía.

El Ministerio de Salud firmó la octava adenda del proyecto de construcción del nuevo Hospital del Niño, la cual fue refrendada por la Contraloría General de la República el 1 de julio. Esta establece pagos por $537.9 millones hasta el año 2033. Foto LP/ Gabriel Rodríguez

Además, contempla áreas especializadas para Neonatología, Cuidados Intensivos, Quemados, Hematoncológica y residencias médicas. El alcance integral del proyecto también incluye la maternidad del Hospital Santo Tomás, áreas anexas y la restauración de los jardines históricos del complejo hospitalario.

El desglose del contrato global establece que la inversión estará distribuida de la siguiente manera: $522.3 millones corresponden al costo de la obra; $128.4 millones al financiamiento; $8.8 millones al mantenimiento; y $46.1 millones al ITBMS aplicado a los componentes de obra, financiamiento y mantenimiento.

La modificación contractual también contempla anexos técnicos con el detalle de los insumos y equipos médicos requeridos para garantizar el funcionamiento de las instalaciones hospitalarias.

Asimismo, incluye el reconocimiento de gastos asociados al alquiler de estacionamientos externos utilizados durante el desarrollo de la obra.

Según el documento, la construcción ocupó espacios que anteriormente eran utilizados como estacionamientos por el personal del Hospital Santo Tomás, por lo que el contratista asumió pagos mensuales de $1,875.00 a la empresa Estacionamientos Unidos, S.A.

El reembolso corresponde a un período de 36 meses, comprendido entre enero de 2022 y diciembre de 2024, por un monto total de $67,500.00 más Itbms. El Minsa reconoce este gasto como necesario para la liberación del terreno y el inicio de los trabajos.

La torre principal estará lista para finales de 2027

La adenda No.8 mantiene un plazo total de ejecución de 3,497 días calendario, contados desde la orden de proceder, emitida en marzo de 2020.

La primera entrega, de acuerdo con el cronograma técnico, corresponderá a la torre principal del hospital y está programada para diciembre de 2027.

El Ministerio de Salud realizó una inspección el pasado mes de abril, donde se registró un avance del 55.17%. Cortesía

La última adenda no establece una fecha específica de inauguración del proyecto completo, sino que detalla el cronograma de pagos y las obligaciones contractuales relacionadas con una obra que contempla nuevas instalaciones hospitalarias, equipamiento médico y servicios de mantenimiento destinados a fortalecer la atención pediátrica y materno-infantil en Panamá.

La adenda No.8 fue firmada el pasado 24 de marzo por el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, y el representante de Acciona Construcción, S.A., Javier Alfredo Parra y el refrendo de la Contraloría General de la República tuvo lugar el 1 de julio de 2026.