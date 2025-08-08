Panamá, 08 de agosto del 2025

    Arte

    El Festival Ícaro Panamá 2025 proyectará cine centroamericano en cuatro provincias

    Yasser Yánez García
    Foto: Cortesía.

    El 18º Festival Ícaro Panamá de Cine Centroamericano se celebrará del 2 al 12 de septiembre de 2025, con proyecciones gratuitas en Panamá, Colón, Chiriquí y Bocas del Toro.

    Organizado por el Grupo Experimental de Cine Universitario (GECU) de la Universidad de Panamá y la Fundación pro Artes Escénicas y Audiovisuales (FAE), el evento busca descentralizar la actividad cultural y cinematográfica, llevando a las provincias películas de corto y largo metraje de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Panamá, además de cortos invitados de Brasil, España y México.

    Las producciones han sido premiadas o nominadas en el Festival Internacional de Cine Ícaro, con sede en Guatemala.

    También se presentarán las películas panameñas seleccionadas por un jurado de cineastas entre las 25 que participaron en la convocatoria nacional para representar al país en la edición regional de noviembre.

    La iniciativa cuenta con la colaboración de Casa Comal de Guatemala, Fundación Montilla de David y el Centro Cultural de Colón.

