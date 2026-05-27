El futuro del CEDI Andrés Gesto enfrenta a la Alcaldía y autoridades locales

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El cierre del CEDI fue recomendado tras una inspección técnica elaborada por el Departamento de Prevención y Mitigación del Sinaproc.

Continúa la polémica por la reapertura o posible reconstrucción del Centro de Desarrollo Infantil (CEDI) Andrés Gesto, ubicado en la comunidad de Panamá Viejo, corregimiento de Parque Lefevre, ciudad de Panamá. Esta instalación, que atendía a niños de entre 1 y 5 años, cumplirá un año cerrada tras las inundaciones registradas el pasado 21 de junio de 2025.

El cierre del CEDI fue recomendado tras una inspección técnica elaborada por el Departamento de Prevención y Mitigación de Desastres del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

Así consta en el documento DPM-260 del 23 de julio de 2025, en el que se indicaba que el centro no puede ser utilizado para atender infantes debido al riesgo de inundaciones y a las afectaciones en la estabilidad estructural.

Cedis Parque Lefevre, informe del Sinaproc emitido en julio de 2025 a la Alcaldía de Panamá.

En el informe también se detalla que deben realizarse, a corto plazo, trabajos como la limpieza del canal de drenaje, la revisión del estado de las columnas y vigas, así como la demolición y reconstrucción del muro perimetral. Además, a mediano plazo, se recomienda desarrollar un proyecto de mejoramiento del terreno que eleve el nivel del polígono respecto a la vía frontal y al canal de drenaje posterior, para evitar futuras inundaciones.

En el documento, los técnicos del Sinaproc advierten que, de no adoptarse las medidas de seguridad para el caso del Andrés Gesto, existe el riesgo de daños materiales y, en el peor de los casos, pérdida de vidas humanas.

Según el representante de Parque Lefevre, Rody Rodríguez, la Junta Comunal ha intervenido el área mediante la limpieza del canal pluvial ubicado detrás del centro infantil, con el fin de mitigar las inundaciones. No obstante, aseguró que la Alcaldía de Panamá aún no ha puesto en marcha las recomendaciones emitidas por las autoridades competentes en protección civil.

Ante este panorama, Rodríguez presentó el pasado 22 de mayo una “Queja Administrativa contra la Alcaldía de Panamá” por el abandono de las instalaciones municipales del CEDI Andrés Gesto. El representante planteó que “ya casi transcurre un año sin atender las recomendaciones del Sinaproc y sin poder volver a este recinto tan importante”.

Por su parte, la diputada del Movimiento Otro Camino (MOCA), Grace Hernández, denunció la instalación de una valla publicitaria dentro del CEDI. “¿Qué hace una valla privada dentro de un colegio público?”, cuestionó la diputada.

Hernández también denunció que el terreno no es propiedad privada y aseguró que ha recibido información de que se pretende vender el lote. “Ya entiendo por qué ni arreglan el muro ni le dan mantenimiento. Como arquitecta, vi el documento que hizo Sinaproc y lo único que señalaba era que había que remodelar y arreglar ciertas áreas para que pudiera ser utilizado”, indicó.

Alcaldía desmiente venta del terreno

Ante estos señalamientos, la Alcaldía de Panamá emitió un comunicado en el que desmintió que los terrenos vayan a ser vendidos.

“Los terrenos del CEDI no serán vendidos, ya que su uso de suelo, por ley, solo permite edificaciones públicas destinadas a salud, educación, seguridad, administración y religión”, indicó la entidad.

La Alcaldía de Panamá informó que adelanta un proceso para la construcción de un nuevo centro, debido a que los terrenos actuales han sido declarados inundables, tal como establece el informe Sinaproc-DPM-260, en el que se concluye que el lugar no es seguro para uso infantil y se recomienda no poner en riesgo la vida de la población menor de edad.

El pasado 19 de mayo, el municipio sostuvo un conversatorio con padres de familia sobre el futuro del Andrés Gesto. Durante la reunión, el equipo técnico municipal expuso los informes elaborados por Sinaproc y la Comisión de Ingeniería y Arquitectura, los cuales concluyeron que las actuales instalaciones representan un riesgo para los menores y el personal.

La Alcaldía de Panamá sostuvo un conversatorio con padres de familia del Centro de Desarrollo Infantil (CEDI) Andrés Gesto. Cortesía

Ante este escenario, la Alcaldía de Panamá propuso la construcción de una nueva instalación en el sector de Panamá Viejo, diseñada para ofrecer espacios modernos, seguros y adecuados para la atención integral de la niñez.

El nuevo proyecto contempla un edificio de tres niveles que contará con estacionamientos, áreas de atención, gimnasio, área social, comedor y aulas acondicionadas para brindar una mejor experiencia educativa y recreativa a las familias del corregimiento.

La iniciativa será llevada a consulta pública para avanzar en la solución del problema que actualmente enfrentan los padres de familia al no contar con un sitio seguro donde sus hijos puedan desarrollarse mientras ellos trabajan.

El CEDI fue construido en 1967 y atendía a niños en niveles de maternal, prejardín y jardín, además de ofrecer servicios especializados.

Centro de Desarrollo Infantil (CEDI) Andrés Gesto, ubicado en el corregimiento de Parque Lefevre. Foto: Elysée Fernández

El representante de Parque Lefevre recordó que la Alcaldía de Panamá, liderada por Mayer Mizrachi, modificó el Plan Anual de Obras e Inversiones 2026, aprobado mediante el Acuerdo No. 314 del 25 de noviembre de 2025, y aseguró que se eliminaron varios proyectos destinados a este corregimiento.

El 23 de abril de 2026, el Concejo Municipal subrogó el Acuerdo No.45 del 10 de febrero de 2026, eliminando varios proyectos incluidos previamente en el plan de inversiones. Entre las obras excluidas figuraban la renovación de Calle 50, bibliotecas digitales en Las Garzas, Tocumen y Chilibre, además de aceras en Panamá Viejo, La Doña, Villa Zaíta y varias canchas sintéticas.

Por su parte, la Alcaldía de Panamá indicó que “los señalamientos falsos nacen de una campaña de desprestigio del actual representante de Parque Lefevre”.