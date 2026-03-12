El granjero de maní y la historia humana detrás de los tratados Torrijos-Carter

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Episodio 11 Tratados Torrijos-Carter, Primera parte: Camino a la firma de la serie Ponle La Firma. Foto/diseño: LP/Alexander Arosemena

James Earl Carter Jr. O “Jimmy”, como le decían de cariño, creció en la finca de maní de su padre en Georgia, Estados Unidos.

Foto de Jimmy Carter en su niñez con su perro Bozo. 1937.

Jimmy escuchó las historias de discriminación racial y compartió con afrodescendientes que trabajaban y vivían cerca, lo que moldeó su visión. En casa, su mamá defendía abiertamente el movimiento de los derechos civiles para los afroamericanos.

Hogar de la familia Carter con Annie Mae Hollis en el centro rodeada de niños. Jimmy Carter en la esquina superior izquierda.

Al crecer, se enlistó en la academia naval. Pero mientras subía de rango, le informaron que su padre había muerto. Renunció, y se bajó del submarino, para volver a la finca de maní y encargarse.

Graduación de Jimmy Carter de la Academia Naval de los Estados Unidos, Annapolis, Maryland. Rosalynn Carter y Lillian Carter colocando sus barras. 5 de junio, 1946.

Estando ahí, se unió al comité de educación para mejorar las escuelas afroamericanas, lo cual le costó amenazas e intentos de sabotear su negocio.

Ahí entendió que el problema no era educativo… era político. Así que se postuló y logró ser senador y después gobernador. En su discurso inicial dijo: “Ninguna persona pobre, del campo, débil o negra debe cargar el peso adicional de ser privada de oportunidades en educación, trabajo o, simplemente, justicia”. En 1976 logró ganar las elecciones presidenciales y llegó a la Casa Blanca.

Sección de la portada del diario Matutino refiriéndose a la victoria presidencial de Jimmy Carter. 5 de noviembre de 1976. Obtenido en la Hemeroteca de la Biblioteca Nacional Ernesto J. Castillero R.

El general Omar Torrijos, jefe del gobierno militar tras el golpe de 1968, trabajaba intensamente para lograr que la comunidad internacional respaldara la transferencia del Canal y la Zona a Panamá. Consiguió el apoyo de 13 países del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Además, impulsó la Declaración de Panamá firmada en Isla Contadora por cuatro países latinoamericanos. Y en la cumbre de los países no alineados, Panamá logró una resolución con 83 países. Torrijos, el canciller Juan Antonio Tack, el embajador ante Naciones Unidas, Aquilino Boyd y el equipo diplomático panameño convencieron a la mayoría de los líderes del mundo que a Panamá le asistía la razón.

Compilación de titulares refiriéndose a la cumbre de países no alineados y de Torrijos buscando aliados a favor de la causa panameña. Panamá América, página 8-b. 24 de agosto de 1976. Obtenido de la Hemeroteca Biblioteca Nacional Ernesto J. Castillero R.

Carter tenía una gran empatía por la lucha panameña para eliminar el tratado Hay-Bunau Varilla, el acuerdo que permitió a Estados Unidos controlar el Canal y la Zona. Llegó a escribir en su diario que era obvio que Estados Unidos había “engañado” a los panameños. Así que ordenó dar prioridad al conflicto del Canal de Panamá.

Caricatura de Carter cantando a Panamá. 6 de spetiembre de 1977. Diario La Estrella. Obtenido de la hemeroteca de la Biblioteca Nacional Ernesto J. Castillero.

El 27 de enero de 1977, las autoridades estadounidenses acordaron reanudar las conversaciones sobre el canal, reafirmar los principios Tack-Kissinger y concluir un tratado. Reunió un equipo de negociadores y viajaron a Panamá en varias ocasiones para negociar el tratado en la Isla Contadora.

Sin embargo, solo el 8% de los estadounidenses aprobaba un nuevo tratado con Panamá y lo critiraban por estar negociando con un dictador, refiriéndose a Torrijos. Incluso, para este tiempo, habían secuestrado a la dirigente estudiantil, Rita Wald, de 17 años, que era una activista en contra de los tratados y del régimen.

Foto de Rita Wald. Obtenida del Museo del Canal Interoceánico.

En Estados Unidos, Carter se reúne con el embajador panameño, Gabriel Lewis Galindo, en el Salón Oval. Carter le dijo que para que el Senado aprobara el tratado del canal, necesitaba incluir un tratado de neutralidad, y que había que hacerlo rápido.

De esa manera, después de varias rondas de negociaciones, anuncian públicamente que lograron un acuerdo para 2 tratados: el del canal y el de neutralidad. Pasarían a la historia como los tratados Torrijos-Carter.

El primero le otorgaría a Panamá el control completo del Canal y de la zona a partir del 31 de diciembre de 1999, y el segundo aseguraría que el Canal siguiera funcionando en tiempos de paz o de guerra para todos los países por igual, aunque permitiría a Estados Unidos intervenir en caso de amenaza y que sus buques de guerra pudieran pasar primero.

El 12 de agosto de 1977, Carter envió una carta al Congreso (que incluye al Senado). El presidente subrayó que los tratados eran esenciales para la seguridad nacional y contaban con el respaldo unánime de la Junta de jefes militares. Carter se enfrentó a una opinión pública hostil y a críticos, como su siguiente contrincante presidencial, Ronald Reagan.

Nota de Jimmy Carter al Congreso de los Estados Unidos solicitando su apoyo para los tratados Torrijos-Carter. 12 de agosto de 1977.

El 6 de septiembre de 1977, un día antes de la ceremonia oficial, Carter recibió a Torrijos en la Casa Blanca y le expresó que los nuevos tratados son “lo correcto, lo justo y lo decente”.

Foto de Omar Torrijos y Jimmy Carter un día antes de la firma de los tratados Torrijos Carter. Página 16 del diario La Estrella de Panamá. 7 de septiembre de 1977. Obtenido de la hemeroteca de la Biblioteca Nacional Ernesto J. Castillero.

El 7 de septiembre de 1977, en la sede de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Washington, Jimmy Carter firmó junto a Torrijos los tratados que devolvían la soberanía del Canal a Panamá. Torrijos comparó las acciones de Carter con “lanzarse de un avión sin paracaídas” debido al riesgo político que implicaban.

Retrato de Carter con un pie de foto reconociendo el trabajo que realizó por Panamá. Diario La Estrella de Panamá, 7 de septiembre de 1977. Obtenido de la hemeroteca de la Biblioteca Nacional Ernesto J. Castillero.

Jimmy Carter es testimonio de que las decisiones correctas a veces son las más difíciles. Sabía que firmar esos tratados le costaría popularidad, aliados e incluso elecciones. Y aun así los firmó. Nunca fue panameño. No tenía familia ni amigos en el istmo, ni hablaba español. Pero sí entendió nuestro dolor.

Manifestaciones de ciudadanos estadounidenses en contra de los tratados Torrijos-Carter. Diario Matutino, pág. 6-A. Jueves 8 de septiembre de 1977. Obtenido de la hemeroteca de la Biblioteca Nacional Ernesto J. Castillero.

Así como vio la injusticia contra los afroamericanos y decidió enfrentarla, también asumió como propia la injusticia histórica cometida contra Panamá. Más allá de devolvernos el Canal, nos devolvió algo aún más poderoso: la esperanza de que todavía existen políticos (y granjeros de maní) capaces de usar el poder para hacer lo correcto, por encima de lo conveniente.

Jimmy Carter y Rosalynn Carter visitan una de las esclusas del Canal de Panamá. 17 de junio de 1978. Obtenida de Wikimedia Commons.