El hospital que no creció al ritmo de la población: Nicolás A. Solano al límite

El Hospital Nicolás A. Solano, en La Chorrera, provincia de Panamá Oeste, fue inaugurado en el año 2000 para atender a una población de aproximadamente 306,000 personas. Veinticinco años después, la región supera los 650,000 habitantes, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), lo que ha convertido al hospital en el principal centro de atención de toda la provincia, incluyendo casos de emergencias derivadas de accidentes en rutas hacia el interior del país.

La institución cuenta actualmente con 395 camas, y el año pasado se registraban 193 médicos en toda Panamá Oeste, según datos de la Contraloría General de la República, cifras que evidencian la presión sobre la infraestructura y el personal sanitario.

Como hospital de segundo nivel, Nicolás A. Solano comenzó ofreciendo servicios básicos de pediatría, ginecología, cirugía, medicina general y medicina familiar. Sin embargo, estos servicios resultan insuficientes frente al crecimiento poblacional y a la complejidad de las emergencias que se presentan diariamente.

La demanda excede con frecuencia la capacidad instalada, y muchas familias llegan con angustia y miedo, buscando atención inmediata para sus seres queridos.

La médico salubrista y directora ejecutiva nacional de Servicios y Prestaciones en Salud del Ministerio de Salud (Minsa), Yelkis Gill, señaló que la institución carece actualmente de especialistas clave, entre ellos cardiólogos, gastroenterólogos y neonatólogos. Esta última subespecialidad es especialmente crítica, pues requiere años de formación y es vital para la atención de recién nacidos en situaciones de riesgo.

La falta de profesionales ha tenido consecuencias trágicas. Recientemente, una madre y sus dos bebés debieron ser trasladados al Hospital Santo Tomás, en ciudad de Panamá, debido a la ausencia de neonatólogos en Nicolás A. Solano. Los tres pacientes fallecieron. Este caso, que ha conmocionado a la comunidad, se encuentra bajo investigación del Minsa y del Ministerio Público, y evidencia la vulnerabilidad del hospital ante la combinación de infraestructura limitada y escasez de especialistas.

Gill explicó que la situación refleja las limitaciones de la planificación inicial del hospital, que no previó el rápido crecimiento poblacional de Panamá Oeste hasta equipararse con la región metropolitana.

“Pese a su ubicación estratégica, la consolidación del hospital como centro de referencia se ha visto dificultada por las renuncias de especialistas y la negativa de algunos médicos a aceptar nombramientos, incluso cuando existen compromisos de formación”, indicó la funcionaria, resaltando que estos desafíos afectan la capacidad de la institución para responder de manera eficiente a la población local.

Panamá Oeste exige soluciones

Ante esta situación, el Minsa inició una intervención con un equipo nacional multidisciplinario para revisar procesos, optimizar funciones y reforzar recursos humanos. Además, se están realizando mejoras en el área de urgencias, que incluyen la ampliación de espacios, la implementación de un triage —proceso de clasificar a los pacientes según la gravedad de su condición— diferenciado para pacientes pediátricos, adultos y embarazadas, así como la coordinación más eficiente con policlínicas y centros de salud para agilizar la referencia de pacientes graves.

Actualmente, el servicio de urgencias cuenta con entre 30 y 40 médicos distribuidos en turnos, con 10 médicos en horario matutino, un coordinador de traslados, un médico de triage y personal asignado a trauma y atención general. Aun así, las tardes y noches siguen siendo los horarios de mayor presión debido a la alta incidencia de emergencias. La sobrecarga de pacientes, sumada a la falta de especialistas, genera un escenario complejo que requiere atención inmediata y planificación a largo plazo, comentó Gill.

Mortalidad bajo control pero presión constante

Aunque sectores de la comunidad han catalogado al Nicolás A. Solano como “hospital de la muerte”, las estadísticas oficiales indican que mantiene un índice de mortalidad hospitalaria inferior al 6% anual, por debajo del promedio esperado. Según Gill, la mayoría de las muertes se relacionan con la gravedad de los pacientes y no con deficiencias en la atención médica.

Más allá de la atención inmediata, las autoridades coinciden en que es urgente ampliar los servicios especializados, incluyendo la creación de una Unidad de Cuidados Intensivos neonatales, fortalecer la gestión hospitalaria y garantizar la formación y permanencia de especialistas en la región. Actualmente, el hospital atiende entre 60,000 y 70,000 pacientes al año, tanto asegurados como no asegurados, lo que evidencia la necesidad de una visión estratégica que contemple nuevas infraestructuras, unidades críticas y un incremento sostenido de profesionales.

Durante un recorrido por el cuarto de urgencias, la unidad de cuidados intensivos, las salas de medicina general, maternidad y otras áreas del hospital, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, conversó con pacientes que esperaban atención médica. Anunció un proceso de intervención en la infraestructura del hospital, que incluye pintura de la fachada, instalación de aires acondicionados tipo split, ampliación del Cuarto de Urgencias y la construcción de un nuevo Hospital Materno Infantil, con lo que se pretende aumentar la disponibilidad de camas y mejorar la atención.

No obstante, no se especificó el equipamiento de insumos médicos, medicamentos o asignación de personal, un problema que persiste desde hace varios años. La institución aseguró que, ante los múltiples casos de presunta negligencia médica, se mantienen reuniones con el personal para elevar la calidad de los servicios y prevenir situaciones que puedan afectar a los pacientes.

De acuerdo con cifras oficiales, el cuarto de urgencias atiende en promedio más de 67,000 pacientes al año y, solo en lo que va de 2025, ya ha recibido más de 38,000 personas.

Boyd Galindo destacó la importancia de mejorar la calidad de la atención en el sistema de salud pública y aseguró a los pacientes: “Si los están tratando mal, van para afuera”, refiriéndose al personal que no brinde la atención debida a quienes buscan asistencia médica.

El Hospital Nicolás A. Solano es un reflejo del desafío que enfrenta Panamá Oeste: garantizar atención médica de calidad en medio de un crecimiento poblacional acelerado. La infraestructura, la escasez de especialistas y la alta demanda de pacientes requieren soluciones inmediatas y sostenibles.

Mientras para la comunidad, cada hora de espera y cada especialista disponible son la diferencia entre la vida y la muerte, y solo con planificación, inversión y compromiso humano podrá el hospital cumplir plenamente su misión de cuidar a quienes más lo necesitan.