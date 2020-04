El Idaan pospone contratación de $11.2 millones

Seguridad

El Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) decidió posponer un acto público para la contratación -por dos años- de un servicio de seguridad y vigilancia para lo cual destinará más de 11.2 millones de dólares, informó su director, Guillermo Torres.

El contrato será para vigilar -a nivel nacional- las plantas potabilizadoras, las agencias de recaudación y tanques de almacenamiento de agua del Idaan. En el único lugar donde se destinará la presencia de 14 custodios es su sede, donde funcionan las oficinas centrales de la institución, ya que para la potabilizadora de Chilibre, se piden únicamente ocho guardias de seguridad.

El pliego de cargos informa que el precio de referencia incluye “el aumento del salario mínimo para la vigencia 2020 - 2022”, que para este tipo de servicio llega hasta los $565 por mes por cada agente, según la más reciente modificación al Código de Trabajo.

Tomando en cuenta una planilla de 230 agentes de seguridad -como se observa en el pliego de cargos- la empresa ganadora destinaría hasta unos 3.1 millones de dólares en salarios (a razón de un turno por agente- a esa planilla. La empresa que resulte ganadora debe contar con referencias en este tipo de servicio, es decir, que cuente con agentes para brindar este servicio.

HOMOLOGACIÓN

La reunión de homologación estaba prevista para hoy, martes, pero en atención a la pandemia, se determinó que las interrogantes y dudas de los interesados sobre este acto público fueran enviadas por correo electrónico, según se desprende de una nota firmada por los directores de los departamentos de Compras y de Seguridad Institucional del Idaan.

La licitación estaba programada para mayo próximo, pero se postergó para finales de junio. El 30 de marzo pasado se firmó una adenda de tiempo para extender el contrato -que finaliza el próximo 30 de junio- con la empresa que actualmente presta los servicios de seguridad y vigilancia en esa institución.

El director de la entidad aseguró que se firmó la adenda porque no podían seguir con la licitación, ya que todos estos actos públicos han sido suspendidos por la pandemia.

Sobre el monto millonario del contrato, Torres planteó que aumentará. “Vamos a solicitar unas posiciones nuevas porque hemos sido vandalizados”, enfatizó.

SE DEFIENDE

Torres dijo estar convencido de que las críticas a este contrato y otras actuaciones bajo su administración son “fuego amigo”, pero no dio detalles.

“Yo no sabía que este puesto es codiciado -dijo-. A veces agarro la silla donde estoy sentado y la he volteado para ver si tiene algún zipper que esté guardando algo que alguien quiere, pero no encuentro nada”.

La licitación por mejor valor fue publicada el pasado 20 de marzo en el portal gubernamental Panamá Compra.

El pasado 13 de abril, el presidente de la República, Laurentino Cortizo, citó al director del Idaan y a dos miembros de la junta directiva de la entidad a una “reunión de alineamiento”.