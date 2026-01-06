El Ifarhu abrirá el Concurso General de Becas vía web en los próximos días

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Ifarhu habilitará personal en áreas apartadas para apoyar la entrega de documentos y facilitar el acceso al concurso a quienes no cuenten con conectividad.

El director del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), Carlos Godoy, informó que en los próximos días se estarán anunciando los detalles del Concurso General de Becas, el cual se desarrollará vía web.

El director explicó que actualmente se están afinando los aspectos necesarios para realizar el anuncio oficial con toda la información completa, pues también tendrán que visitar

Señaló que el concurso contará con un presupuesto superior a $50 millones , por lo que se trabaja en la logística correspondiente para su ejecución.

Godoy también indicó que se lleva a cabo una evaluación de los niveles de licenciatura, maestría y doctorado, ya que el otorgamiento de las becas estará vinculado a las carreras prioritarias que demanda el país, con el objetivo de contribuir al desarrollo nacional.

Además, informó que el Ifarhu habilitará personal en áreas apartadas del país para apoyar a los padres de familia y los aspirantes, con el fin de facilitar la presentación de documentos y garantizar el acceso al concurso a personas que no cuenten con conectividad o facilidades tecnológicas.

Requisitos académicos por nivel

Primaria, Premedia y Media

Promedio mínimo de 4.5 en escala de 5.0.

Primer ingreso universitario

Promedio mínimo de 4.5 en escala de 5.0.

Continuación de carrera universitaria (Licenciatura)

Índice académico mínimo de 2.0 en escala de 3.0, correspondiente a la carrera que el estudiante cursa actualmente.

Postgrados y maestrías

Índice académico mínimo de 2.0 en escala de 3.0, obtenido en la licenciatura previa al programa de posgrado o maestría.

El Ifarhu recomendó a los estudiantes y acudientes mantener su documentación académica actualizada y dar seguimiento a los canales oficiales de la institución, donde se detallarán los demás requisitos y procedimientos relacionados con el proceso de becas que se prevé comiencen este mes de enero de 2026.