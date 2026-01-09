El Ifarhu anunció que el tercer pago del PASE-U iniciará el 26 de enero

NOTA DE PRENSA. Publicación solicitada por un cliente externo, cuyo contenido no ha sido editado ni producido por la redacción. Su propósito es comunicar información comercial, institucional o de interés exclusivo para el anunciante.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) confirmó que el tercer pago del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) se realizará a partir del 26 de enero.

La información fue confirmada por el director general del Ifarhu, Carlos Godoy, quien detalló que el desembolso alcanzará a estudiantes de primaria, premedia y media, tanto de centros educativos oficiales como particulares.

Este pago corresponde al calendario regular del programa y representa un alivio económico para miles de familias panameñas que dependen de este apoyo para cubrir gastos escolares como útiles, transporte y alimentación.

El director del Ifarhu indicó que el desembolso iniciará en las provincias de Herrera, Los Santos y Coclé, y posteriormente se extenderá de manera progresiva al resto del país. Las fechas específicas por provincia serán anunciadas oportunamente a través de los canales oficiales y la página web del Ifarhu.⁣ ⁣

¿Quiénes pueden cobrar el tercer pago?

El Ifarhu recordó que los estudiantes deben cumplir con requisitos académicos y administrativos para recibir el beneficio.

Requisitos según nivel educativo:

Primaria: promedio general mínimo de 3.0 (sumatoria de notas).

Premedia y media: promedio mínimo de 3.0 en cada asignatura.

Requisitos generales:

No tener materias reprobadas.

Cumplir con los requisitos de asistencia establecidos por el programa.

Las autoridades reiteraron que el cumplimiento de estos criterios es indispensable para poder acceder al pago.

Godoy también informó que actualmente se analiza una propuesta para elevar el promedio mínimo exigido a 4.0, como parte de una estrategia para incentivar el esfuerzo académico entre los estudiantes.

Según la institución, el posible ajuste contemplaría elevar el promedio final mínimo de 3.5 a 4.0, una medida que, de aprobarse, podría impactar a miles de familias beneficiarias del programa PASE-U.

No obstante, el Ifarhu aclaró que el pago de enero se realizará bajo las reglas actuales, mientras continúan las evaluaciones internas sobre eventuales cambios al programa.