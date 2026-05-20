Panamá, 20 de mayo del 2026

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    CONCURSO GENERAL DE BECAS

    El Ifarhu cierra el 29 de mayo la recepción de documentos para becas 2026

    La entidad explicó que mantiene habilitada la recepción de documentos en sus distintas agencias regionales y centros de atención en todo el país.

    Aleida Samaniego C.
    El Ifarhu cierra el 29 de mayo la recepción de documentos para becas 2026
    El año escolar 2026 comenzó el pasado 2 de marzo; sin embargo, el Ifarhu aún no ha concluido el proceso del Concurso General de Becas 2026. Foto/Archivo

    El próximo viernes 29 de mayo vencerá el plazo para la entrega de documentos de los estudiantes preseleccionados en el Concurso General de Becas 2026 y en el programa de apoyo económico dirigido a estudiantes con discapacidad, informó el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu).

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    La entidad explicó que mantiene habilitada la recepción de documentos en sus distintas agencias regionales y centros de atención a nivel nacional, como parte del proceso de evaluación de los aspirantes.

    El Ifarhu señaló que ha desplegado una logística especial para agilizar los trámites y garantizar una atención adecuada a estudiantes y acudientes. Además, indicó que este plan contempla posibles reprogramaciones en algunos puntos específicos del país.

    La institución reiteró el llamado a los estudiantes y acudientes para mantenerse atentos a los comunicados oficiales emitidos por cada sede regional, con el objetivo de completar satisfactoriamente el proceso de selección.

    Los centros de atención y sedes regionales habilitados para la recepción de documentos pueden consultarse en el portal oficial de la entidad https://www.ifarhu.gob.pa/

    Aleida Samaniego C.

    Editora sección sociedad


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