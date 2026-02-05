El Ifarhu suspende temporalmente el pago del PASE-U por condiciones climáticas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La institución suspende temporalmente el pago del PASE-U en Guna Yala debido a las condiciones climáticas adversas en el Caribe panameño.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) informó la suspensión temporal del pago del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) en la comarca Guna Yala, como consecuencia de las condiciones climáticas adversas que se registran en el Caribe panameño.

La entidad explicó que la decisión se adopta tras el aviso de vigilancia emitido por el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), el cual alertó sobre la presencia de fuertes vientos y oleajes significativos que representan un riesgo para la movilidad marítima y terrestre en esta región del país.

De acuerdo con el Ifarhu, la suspensión del pago responde a una medida preventiva orientada a salvaguardar la seguridad de los estudiantes beneficiarios, sus acudientes y el personal encargado de la entrega del apoyo económico. Las condiciones actuales dificultan el acceso seguro a los puntos de pago, especialmente en comunidades de difícil acceso como las de Guna Yala.

La institución señaló que el proceso de pago del PASE-U será reprogramado tan pronto las condiciones del clima mejoren y se cuente con las garantías necesarias para realizar los traslados de manera segura. No obstante, aclaró que esta suspensión no afecta el derecho de los beneficiarios a recibir el apoyo económico correspondiente.

El Ifarhu exhortó a los estudiantes y acudientes de la comarca Guna Yala a mantenerse atentos a los canales oficiales de la institución, donde se estarán anunciando oportunamente las nuevas fechas, puntos de entrega y detalles relacionados con el pago del beneficio.

El PASE-U beneficia a miles de estudiantes en todo el territorio nacional y forma parte de las principales políticas públicas orientadas a promover la permanencia escolar, reducir la deserción estudiantil y apoyar a las familias panameñas, especialmente en zonas vulnerables.

Con esta medida, el Ifarhu reiteró que la seguridad de las comunidades educativas es la prioridad y reafirmó su compromiso de realizar los pagos una vez se normalicen las condiciones climáticas, como parte de las acciones para fortalecer el acceso y la permanencia escolar en el país.