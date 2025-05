PASE-U 2025: condiciones del Ifarhu para mantener el subsidio educativo

Falta de participación del acudiente : La no asistencia del acudiente o tutor legal a las reuniones de seguimiento académico y de conducta en el centro educativo también es motivo de suspensión del beneficio.

Traslado a instituciones no habilitadas: Si el estudiante se traslada a un centro educativo particular que no cumpla con los requisitos establecidos por la ley, perderá el beneficio del PASE-U.