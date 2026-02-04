El IMA anuncia horario y lugares de venta de las Agroferias para el viernes 6 de febrero

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el horario y los lugares de venta de las Agroferias para este viernes 6 de febrero, en diferentes provincias del país.
En las Agroferias, se pueden adquirir productos de primera necesidad a precios accesibles, entre ellos arroz, menestras, pasta, aceite, sal, pan, azúcar, granos, verduras, huevos, tortillas, pollo, plátano, productos cárnicos, manzanas y frutas variadas, según informó el IMA.
Los puntos de venta estarán abiertos al público a partir de las 8:00 a.m. Las personas deben presentar su cédula de identidad para comprar los productos, y portar bolsas reutilizables.
Viernes 6 de febrero
Los Santos: casa cultural de Bajo Corral, distrito de Las Tablas.
Chiriquí: cancha comunal de Tinajas, distrito de Dolega.
Panamá Este: parque de Las Margaritas, distrito de Chepo.
Herrera: casa comunal de Los Llanos, distrito de Ocú.
Panamá Oeste: casa cultural de Mata Ahogado, en Los Llanitos, distrito de San Carlos.
Colón: sector del muelle de Ciricito, distrito de Colón.
Veraguas: casa comunal de San Juan, distrito de San Francisco.
Veraguas: cancha techada en la entrada de La Arena, distrito de Las Palmas.
Coclé: Junta Comunal de Las Palmas de Riecito, distrito de Penonomé.
Panamá: cuadro deportivo de Monterrico, en la 24 de diciembre.
¡Las Agroferias del IMA te esperan! 🙌🏽— Instituto de Mercadeo Agropecuario (@IMA_Pma) February 4, 2026
