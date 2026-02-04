El IMA anuncia horario y lugares de venta de las Agroferias para el viernes 6 de febrero

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el horario y los lugares de venta de las Agroferias para este viernes 6 de febrero, en diferentes provincias del país.

En las Agroferias, se pueden adquirir productos de primera necesidad a precios accesibles, entre ellos arroz, menestras, pasta, aceite, sal, pan, azúcar, granos, verduras, huevos, tortillas, pollo, plátano, productos cárnicos, manzanas y frutas variadas, según informó el IMA.

Los puntos de venta estarán abiertos al público a partir de las 8:00 a.m. Las personas deben presentar su cédula de identidad para comprar los productos, y portar bolsas reutilizables.

Viernes 6 de febrero

Los Santos: casa cultural de Bajo Corral, distrito de Las Tablas.

Chiriquí: cancha comunal de Tinajas, distrito de Dolega.

Panamá Este: parque de Las Margaritas, distrito de Chepo.

Herrera: casa comunal de Los Llanos, distrito de Ocú.

Panamá Oeste: casa cultural de Mata Ahogado, en Los Llanitos, distrito de San Carlos.

Colón: sector del muelle de Ciricito, distrito de Colón.

Veraguas: casa comunal de San Juan, distrito de San Francisco.

Veraguas: cancha techada en la entrada de La Arena, distrito de Las Palmas.

Coclé: Junta Comunal de Las Palmas de Riecito, distrito de Penonomé.

Panamá: cuadro deportivo de Monterrico, en la 24 de diciembre.