    Venta al consumidor

    El IMA anuncia horario y lugares de venta de las Agroferias para el viernes 6 de febrero

    Henry Cárdenas P.
    Los puntos de venta estarán abiertos al público a partir de las 8:00 a.m. Tomada de Instagram

    El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el horario y los lugares de venta de las Agroferias para este viernes 6 de febrero, en diferentes provincias del país.

    En las Agroferias, se pueden adquirir productos de primera necesidad a precios accesibles, entre ellos arroz, menestras, pasta, aceite, sal, pan, azúcar, granos, verduras, huevos, tortillas, pollo, plátano, productos cárnicos, manzanas y frutas variadas, según informó el IMA.

    Los puntos de venta estarán abiertos al público a partir de las 8:00 a.m. Las personas deben presentar su cédula de identidad para comprar los productos, y portar bolsas reutilizables.

    Viernes 6 de febrero

    Los Santos: casa cultural de Bajo Corral, distrito de Las Tablas.

    Chiriquí: cancha comunal de Tinajas, distrito de Dolega.

    Panamá Este: parque de Las Margaritas, distrito de Chepo.

    Herrera: casa comunal de Los Llanos, distrito de Ocú.

    Panamá Oeste: casa cultural de Mata Ahogado, en Los Llanitos, distrito de San Carlos.

    Colón: sector del muelle de Ciricito, distrito de Colón.

    Veraguas: casa comunal de San Juan, distrito de San Francisco.

    Veraguas: cancha techada en la entrada de La Arena, distrito de Las Palmas.

    Coclé: Junta Comunal de Las Palmas de Riecito, distrito de Penonomé.

    Panamá: cuadro deportivo de Monterrico, en la 24 de diciembre.

