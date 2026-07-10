Panamá, 10 de julio del 2026
La Prensa Panamá

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Panamá, 10 de julio del 2026
    La Prensa Panamá

    Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Clima

    El IMHPA mantiene aviso de vigilancia por lluvias significativas y espera la llegada este viernes de la onda tropical 23

    SINAPROC reporta decenas de viviendas afectadas por inundaciones, vientos y fuerte oleaje en el Caribe.

    Martha Vanessa Concepción
    El IMHPA mantiene aviso de vigilancia por lluvias significativas y espera la llegada este viernes de la onda tropical 23
    Vista del cielo desde la Avenida 12 de Octubre. 09 de julio de 2026. Foto: LP/ Alexander Arosemena

    Las autoridades meteorológicas vigilan la llegada de la onda tropical número 23, programada para ingresar al país esta misma noche o a primeras horas del sábado, en medio de un atmósfera de alta inestabilidad climática, informó el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA).

    De acuerdo al informe, la situación podría generar intensas lluvias, ráfagas de vientos y un peligroso oleaje en el litoral caribeño.

    El IMHPA mantiene aviso de vigilancia por lluvias significativas y espera la llegada este viernes de la onda tropical 23
    Un árbol cayó sobre una estructura en el sector de Gonzalillo 9A Final, corregimiento de Ernesto Córdoba Campos, debido a las fuertes lluvias. Sinaproc

    Reporte de daños y emergencias

    El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), bajo la dirección de Omar Smith, junto al Cuerpo de Bomberos y equipos comunitarios, atiende múltiples incidentes en las provincias de Panamá, Panamá Este, Bocas del Toro y Colón.

    Los informes preliminares detallan los siguientes impactos en la infraestructura nacional:

    Bocas del Toro: Más de 67 residencias inundadas en el sector de Almirante.

    Colón: Más de 20 casas afectadas y unas 100 personas damnificadas en la Costa Abajo por la fuerza de las olas.

    Panamá y Panamá Este: Cuatro desprendimientos de techos, cinco viviendas afectadas por árboles caídos, tres vías obstruidas, dos vehículos aplastados y el colapso de una estructura.

    Las autoridades piden a la población ante estas situaciones, mantener libres las vías terrestres para facilitar el libre tránsito de las ambulancias y vehículos de rescate.

    El IMHPA mantiene aviso de vigilancia por lluvias significativas y espera la llegada este viernes de la onda tropical 23
    Vista del cielo desde la Avenida 12 de Octubre. 09 de julio de 2026. Foto: LP/ Alexander Arosemena

    Seguirán las lluvias

    La meteoróloga Pilar López, del IMHPA, confirmó que el aviso de vigilancia por lluvias significativas se mantendrá vigente hasta este domingo 12 de julio, con alta probabilidad de extenderse.

    En la mañana: Se esperan chubascos aislados con actividad eléctrica en Guna Yala, la región metropolitana y Colón (Costa Arriba y Costa Abajo). Precipitaciones de intensidad leve a moderada en la península de Azuero, Chiriquí, la comarca Ngäbe-Buglé y Bocas del Toro.

    Tarde: Intensificación de aguaceros fuertes en la región occidental, abarcando desde las provincias centrales hasta la frontera con Costa Rica en ambos litorales, afectando severamente a Chiriquí y Veraguas. La región metropolitana experimentará chubascos dispersos, mientras que el oriente mostrará una leve mejoría.

    Noche: Disipación gradual con lluvias ligeras en las costas de Chiriquí y provincias centrales, manteniendo condiciones de mal tiempo hacia la frontera con Colombia.

    El IMHPA mantiene aviso de vigilancia por lluvias significativas y espera la llegada este viernes de la onda tropical 23
    Las lluvias y los fuertes oleajes impactan las costas. LP/ Alexander Arosemena

    Olas de hasta tres metros

    Se mantiene un aviso de advertencia en el Mar Caribe, donde se registran olas de hasta tres metros de altura, principalmente en Costa Arriba de Colón y la comarca Guna Yala. En contraste, las condiciones en el litoral Pacífico permanecen estables y favorables para la navegación.

    Las temperaturas máximas registrarán un descenso térmico, situándose sobre los 31°C en zonas céntricas de Veraguas.

    Los índices de radiación ultravioleta se mantendrán moderados en la capital y provincias centrales, pero alcanzarán niveles de altos a muy altos en el resto de las regiones del país.

    Las autoridades instan a la población a seguir los canales oficiales de información para monitorear la evolución de ambos sistemas tropicales.

    Martha Vanessa Concepción

    Última Hora

    • 13:36 Los Rabanes tienen plazo hasta este miércoles para responder demanda de Gringo Man por $110 millones Leer más
    • 13:31 Muere a los 75 años Bonnie Tyler, la voz que cautivó al mundo con el éxito ‘Total Eclipse of the Heart’ Leer más
    • 13:21 Rabanes podría ser declarado ‘en rebeldía’ al no figurar su respuesta en demanda dentro del plazo fijado Leer más
    • 13:09 Menor de 17 años es herida en el pecho cuando iba a la escuela Leer más
    • 12:36 El IMHPA mantiene aviso de vigilancia por lluvias significativas y espera la llegada este viernes de la onda tropical 23 Leer más
    • 05:03 Segunda semana sin comisiones: la Asamblea sigue en el ‘puja y repuja’  Leer más
    • 05:03 Vamos, la exposición sobre fanaticada y fútbol Leer más
    • 05:02 Docentes presentan propuestas para la Ley de Educación: estos son los cambios Leer más
    • 05:01 Chiriquí tiene en agenda $1,000 millones en inversiones, pero la burocracia amenaza su avance Leer más
    • 05:01 Panamá Oeste concentra ocho obras de saneamiento Leer más