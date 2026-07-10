El IMHPA mantiene aviso de vigilancia por lluvias significativas y espera la llegada este viernes de la onda tropical 23

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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SINAPROC reporta decenas de viviendas afectadas por inundaciones, vientos y fuerte oleaje en el Caribe.

Las autoridades meteorológicas vigilan la llegada de la onda tropical número 23, programada para ingresar al país esta misma noche o a primeras horas del sábado, en medio de un atmósfera de alta inestabilidad climática, informó el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA).

De acuerdo al informe, la situación podría generar intensas lluvias, ráfagas de vientos y un peligroso oleaje en el litoral caribeño.

Un árbol cayó sobre una estructura en el sector de Gonzalillo 9A Final, corregimiento de Ernesto Córdoba Campos, debido a las fuertes lluvias. Sinaproc

Reporte de daños y emergencias

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), bajo la dirección de Omar Smith, junto al Cuerpo de Bomberos y equipos comunitarios, atiende múltiples incidentes en las provincias de Panamá, Panamá Este, Bocas del Toro y Colón.

Los informes preliminares detallan los siguientes impactos en la infraestructura nacional:

Bocas del Toro: Más de 67 residencias inundadas en el sector de Almirante.

Colón: Más de 20 casas afectadas y unas 100 personas damnificadas en la Costa Abajo por la fuerza de las olas.

Panamá y Panamá Este: Cuatro desprendimientos de techos, cinco viviendas afectadas por árboles caídos, tres vías obstruidas, dos vehículos aplastados y el colapso de una estructura.

Las autoridades piden a la población ante estas situaciones, mantener libres las vías terrestres para facilitar el libre tránsito de las ambulancias y vehículos de rescate.

Vista del cielo desde la Avenida 12 de Octubre. 09 de julio de 2026. Foto: LP/ Alexander Arosemena

Seguirán las lluvias

La meteoróloga Pilar López, del IMHPA, confirmó que el aviso de vigilancia por lluvias significativas se mantendrá vigente hasta este domingo 12 de julio, con alta probabilidad de extenderse.

En la mañana: Se esperan chubascos aislados con actividad eléctrica en Guna Yala, la región metropolitana y Colón (Costa Arriba y Costa Abajo). Precipitaciones de intensidad leve a moderada en la península de Azuero, Chiriquí, la comarca Ngäbe-Buglé y Bocas del Toro.

Tarde: Intensificación de aguaceros fuertes en la región occidental, abarcando desde las provincias centrales hasta la frontera con Costa Rica en ambos litorales, afectando severamente a Chiriquí y Veraguas. La región metropolitana experimentará chubascos dispersos, mientras que el oriente mostrará una leve mejoría.

Noche: Disipación gradual con lluvias ligeras en las costas de Chiriquí y provincias centrales, manteniendo condiciones de mal tiempo hacia la frontera con Colombia.

Las lluvias y los fuertes oleajes impactan las costas. LP/ Alexander Arosemena

Olas de hasta tres metros

Se mantiene un aviso de advertencia en el Mar Caribe, donde se registran olas de hasta tres metros de altura, principalmente en Costa Arriba de Colón y la comarca Guna Yala. En contraste, las condiciones en el litoral Pacífico permanecen estables y favorables para la navegación.

Las temperaturas máximas registrarán un descenso térmico, situándose sobre los 31°C en zonas céntricas de Veraguas.

Los índices de radiación ultravioleta se mantendrán moderados en la capital y provincias centrales, pero alcanzarán niveles de altos a muy altos en el resto de las regiones del país.

Las autoridades instan a la población a seguir los canales oficiales de información para monitorear la evolución de ambos sistemas tropicales.