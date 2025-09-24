Panamá, 24 de septiembre del 2025

    TECNOLOGÍA MÉDICA

    El ION realiza 30 operaciones con tecnología Da Vinci Xi y proyecta 1,200 en cinco años

    Yaritza Mojica
    El ION realiza 30 operaciones con tecnología Da Vinci Xi y proyecta 1,200 en cinco años
    El Da Vinci Xi es la plataforma más avanzada en cirugía mínimamente invasiva

    El Instituto Oncológico Nacional (ION) dio un paso importante con la incorporación del sistema robótico Da Vinci Xi, destinado a cirugías mínimamente invasivas para pacientes con cáncer y otras patologías complejas.

    Desde su primera intervención, el pasado 24 de julio, en un paciente no asegurado operado de una prostatectomía radical, el ION ha contabilizado 30 cirugías realizadas con este sistema, que ofrece ventajas significativas en seguridad y recuperación.

    El ION realiza 30 operaciones con tecnología Da Vinci Xi y proyecta 1,200 en cinco años
    El Instituto Oncológico Nacional (ION) ha realizado 30 cirugías desde julio pasado, con el nuevo sistema robótico Da Vinci Xi. Cortesía

    El ION estima que, en un período de cinco años, se realicen aproximadamente 1,200 cirugías con esta nueva tecnología, incluyendo procedimientos para cáncer de próstata, riñón, colon y cuello uterino, entre otros.

    Manuel Zambrano, ministro de Salud encargado, destacó que el programa de Cirugía Robótica posiciona a Panamá a la vanguardia regional.

    “Con esta tecnología, las operaciones son más seguras, se reduce la pérdida de sangre, disminuye el dolor postoperatorio y los pacientes tienen estancias hospitalarias más cortas y una recuperación más rápida”, señaló.

    Por su parte, Julio Javier Santamaría, director general del ION, resaltó el trabajo del equipo multidisciplinario y explicó que el sistema se adquirió mediante comodato (contrato de préstamo de uso gratuito), en el cual la compañía proporciona el equipo, mientras que el instituto adquiere los insumos necesarios.

    Armando de Gracia Nieto, jefe de Servicios Oncológicos Quirúrgicos y de Urología Oncológica del ION, dijo que en los próximos cinco años se beneficiarán alrededor de 1,200 pacientes, tanto asegurados como no asegurados. Con el sistema Da Vinci Xi, se realizarán operaciones de cáncer de próstata, riñón, colon y cuello uterino.

    El instituto cuenta con ocho cirujanos certificados en especialidades como urología oncológica, ginecología oncológica y cirugía digestiva.

    El ION realiza 30 operaciones con tecnología Da Vinci Xi y proyecta 1,200 en cinco años

    El Da Vinci Xi es la plataforma más avanzada en cirugía mínimamente invasiva, compuesta por tres elementos principales: la consola quirúrgica, el carro para el paciente y el carro de visión.

    Desde la consola, el cirujano controla el endoscopio 3D y los instrumentos articulados EndoWrist mediante pedales y manipuladores, lo que permite mayor precisión y movimientos más finos que en la cirugía convencional.

    Yaritza Mojica

    Periodista sección sociedad


