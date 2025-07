‘El Meduca amenaza, los bancos llaman, pero seguimos firmes’: docentes en paro

Exclusivo Suscriptores

Los docentes panameños que se mantienen en huelga desde el pasado 23 de abril reconocen que atraviesan uno de los momentos más críticos desde que inició el paro. La presión económica de los bancos y las advertencias de reemplazo por parte del Ministerio de Educación (Meduca) se han intensificado en las últimas semanas.

Sin embargo, el movimiento magisterial insistió ayer lunes en que resistirá hasta alcanzar una salida negociada a la crisis desatada por la aprobación de la Ley 462, que reformó el sistema de jubilaciones de la Caja de Seguro Social (CSS).

Durante un encuentro realizado en los alrededores de la iglesia del Carmen, vía España, los dirigentes magisteriales hicieron un llamado a sus bases a mantenerse firmes “unos días más”, mientras afinan una propuesta que presentarán a la próxima directiva de la Asamblea Nacional.

“Hay mucha desesperación. Los bancos están llamando, y los directores también. Nos advierten que si no regresamos a clases, enviarán los papeles al direcciones regionales Meduca para comenzar el proceso de reemplazo”, advirtió Edy Pinto, dirigente de la Asociación de Educadores de San Miguelito. A pesar de ello, pidió a sus agremiados no rendirse y “seguir dando la milla extra en este paro”.

Según cifras del propio Meduca, más de 10 mil educadores se han inscrito en el Registro Permanente de Elegibles como posibles reemplazos de los docentes en huelga. No obstante, los líderes del movimiento han pedido a sus colegas no participar en este proceso. “Que esperen su momento, este no es el camino”, insistió Pinto.

En el encuentro también se anunció que el movimiento docente ha entablado conversaciones con organizaciones sociales y empresariales para estructurar una propuesta de reforma a la Ley 462. Aunque la derogación ya no es viable, los gremios plantean modificar al menos 52 artículos del texto aprobado en marzo de 2025, el cual consideran lesivo para los derechos adquiridos de los trabajadores.

Los dirigentes reconocen que el proceso legislativo será lento, debido a que la conformación de nuevas comisiones en la Asamblea Nacional tomará tiempo. Aun así, reiteraron su compromiso de mantenerse movilizados y en unidad, a pesar de las presiones institucionales y financieras.

Respuesta institucional del Meduca

Mientras continúa el paro, el Meduca confirmó que los nuevos nombramientos docentes realizados en respuesta a la huelga tendrán vigencia hasta diciembre de 2025, coincidiendo con el cierre del calendario escolar.

El proceso de contratación se está ejecutando mediante un procedimiento especial, transitorio y expedito que permite designaciones rápidas tomando en cuenta los méritos profesionales, condiciones físicas y antecedentes morales de los aspirantes.

Las direcciones regionales de Educación son las encargadas de identificar las necesidades urgentes de personal docente, en coordinación con las direcciones nacionales correspondientes. Según la institución, esta contratación temporal se apega a los marcos legales vigentes y tiene como objetivo asegurar que los estudiantes no pierdan el segundo semestre del año escolar.

Los nuevos docentes seleccionados provienen del Registro Permanente de Elegibles del Meduca, priorizando a quienes hayan concursado previamente para ocupar esas vacantes. Los candidatos deben cumplir con los requisitos de salud física y mental, además de presentar certificaciones de antecedentes personales.

Adicionalmente, los maestros nombrados bajo este procedimiento recibirán un reconocimiento adicional de 10 puntos por servicio, que será incorporado a su historial profesional, según informó el ministerio.

Una lucha prolongada con incertidumbre

La prolongada huelga ha dejado a miles de estudiantes sin clases durante más de dos meses, mientras se agudiza el clima de incertidumbre en el sector educativo. Aunque la tensión entre los docentes y el gobierno no muestra signos de resolverse de forma inmediata, ambas partes parecen prepararse para una nueva fase del conflicto, esta vez en el plano legislativo.

Los docentes, por su parte, insisten en que la lucha no es solo por ellos, sino por el futuro de la seguridad social en el país. “Esta batalla no es individual, es por todos los trabajadores que van a jubilarse en condiciones dignas”, expresó uno de los oradores durante la asamblea.

Mientras tanto, el tiempo avanza, los compromisos económicos asfixian y la amenaza de reemplazos se cierne sobre los huelguistas. La resistencia magisterial está siendo puesta a prueba, y aunque el desenlace aún está por escribirse, los más perjudicados siguen siendo los estudiantes, que continúan sin recibir clases.