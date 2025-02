El Meduca contratará el servicio de internet en las escuelas, por $59.3 millones

Escuchar audio noticia

El Ministerio de Educación (Meduca) licitará el servicio de acceso a internet de banda ancha en todos los planteles del país, por un monto de $59.3 millones.

El Consejo de Gabinete, en su sesión del pasado martes 11 de febrero, autorizó al Meduca a convocar un acto público, al margen del procedimiento único de contratación ya establecido por la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG), para que las entidades del Estado contraten servicios de telecomunicaciones.

El Meduca deberá ahora preparar el pliego de cargos y subir la convocatoria al portal Panamá Compra, conforme dicta la Ley 22 de 2006 sobre contrataciones públicas.

En 2012, la AIG instituyó la Red Nacional Multiservicios (RNMS) como la plataforma obligatoria para contratar los servicios de Cable Onda, S.A., Cable & Wireless Panamá, Ufinet Panamá, S.A. y Gold Data Panamá, Corp., con precios y garantías homologados.

El Meduca solicitó (a la AIG primero y al Gabinete después) que se le exceptuara del uso de la RNMS, alegando que la ley orgánica de educación obliga al ministerio a mantenerse acorde con los cambios tecnológicos y científicos. Argumentó que el listado de tarifas de la RNMS no incluye nuevas tecnologías, como las redes de baja órbita para brindar el servicio de internet.

Hasta enero pasado, el Meduca impulsaba la compra directa de 654,000 laptops por $241.7 millones, a través de un convenio firmado con la fundación One Laptop Per Child (OLPC) en septiembre pasado. Esa transacción nunca fue autorizada por el Consejo de Gabinete.

Los planes aparentemente cambiaron cuando Anel Bolo Flores, contralor de la República desde el pasado 2 de enero, anunció que no refrendaría el convenio con OLPC y recordó que el 44% de las escuelas del país no tiene acceso a internet, por lo que no entendía el afán por repartir laptops a estudiantes y profesores.

Acto seguido, la ministra de Educación, Lucy Molinar, informó que convocaría a una licitación pública para adquirir las computadoras portátiles y desde entonces no se ha hablado más del convenio con OLPC. En Panamá Compra todavía no figura nada al respecto.