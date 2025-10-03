El Mercado de Marisco estará cerrado el lunes 6 de octubre

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Mercado de Marisco de la ciudad capital estará cerrado este lunes 6 de octubre de 2025, informó la Alcaldía de Panamá. El cierre obedece a una jornada de limpieza y fumigación profunda en todas las instalaciones.

Se informó que la medida busca garantizar la salubridad y el buen estado del mercado, razón por la cual se estarán llevando a cabo labores de desinfección y control de plagas en las áreas de expendio, pasillos y zonas comunes.

Con respecto a los restaurantes ubicados en el mercado, la Alcaldía informó que estos locales estarán abiertos al público a partir de la 1:00 p.m., cuando finalicen las labores de limpieza.

La entidad resaltó que este cierre se da dentro del calendario de trabajos de limpieza de los espacios públicos municipales destinados a la venta y consumo de alimentos.