Panamá, 30 de mayo del 2026

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    Metro de Panamá

    El Metro anuncia cierre temporal de la estación de Albrook este domingo

    La estación reabrirá a las 9:00 a.m. y la pasarela peatonal que conecta con la terminal de transporte también permanecerá cerrada durante las labores.

    Henry Cárdenas P.
    El Metro anuncia cierre temporal de la estación de Albrook este domingo
    Los trabajos forman parte la conexión entre las líneas 1 y 3. Cortesía

    El Metro de Panamá informó que la estación de Albrook estará cerrada temporalmente este domingo 31 de mayo debido a trabajos que se realizarán en ese lugar de la línea 1.

    La administración del Metro explicó que la línea 1 estará operando en ambos sentidos, en su horario regular desde las 7:00 a.m., entre las estaciones 5 de Mayo y Villa Zaíta.

    Los trabajos consistirán en la instalación de la nueva estructura del techo de la estación Albrook, como parte de la futura integración entre las líneas 1 y 3. Además, se adelantó que la estación de Albrook estará operativa desde las 9:00 a.m.

    De igual manera, el Metro indicó que, durante los trabajos, la pasarela peatonal que conecta la estación Albrook con la Gran Terminal Nacional de Transporte permanecerá cerrada.

    Henry Cárdenas P.

    Portadista

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