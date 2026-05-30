El Metro anuncia cierre temporal de la estación de Albrook este domingo

El Metro de Panamá informó que la estación de Albrook estará cerrada temporalmente este domingo 31 de mayo debido a trabajos que se realizarán en ese lugar de la línea 1.
La administración del Metro explicó que la línea 1 estará operando en ambos sentidos, en su horario regular desde las 7:00 a.m., entre las estaciones 5 de Mayo y Villa Zaíta.
Los trabajos consistirán en la instalación de la nueva estructura del techo de la estación Albrook, como parte de la futura integración entre las líneas 1 y 3. Además, se adelantó que la estación de Albrook estará operativa desde las 9:00 a.m.
De igual manera, el Metro indicó que, durante los trabajos, la pasarela peatonal que conecta la estación Albrook con la Gran Terminal Nacional de Transporte permanecerá cerrada.