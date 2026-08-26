El Metro suspenderá las recargas la noche del sábado por migración a nuevo sistema de cobro

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Metro de Panamá suspenderá las recargas de tarjetas entre la noche del sábado 29 y la madrugada del domingo 30 de agosto, debido a la migración a un nuevo sistema de cobro.

Este fin de semana, los usuarios del Metro de Panamá deberán adaptarse al nuevo sistema de cobro que implementará la empresa Sonda, como parte del proceso de renovación tecnológica de la plataforma de recaudo.

La migración comenzará este sábado 29 de agosto, a las 8:00 p. m., y se extenderá hasta las 3:00 a. m. del domingo 30 de agosto. Durante ese período estarán suspendidas temporalmente las recargas de las tarjetas de transporte en todos los canales disponibles, incluidos la aplicación, las boleterías y los puntos de venta físicos.

La pausa en las recargas no impedirá que los usuarios utilicen sus tarjetas para viajar. La empresa explicó que quienes tengan saldo disponible podrán ingresar al Metro con normalidad durante la noche.

Por ello, se recomienda a los pasajeros verificar su saldo y realizar las recargas necesarias antes de las 8:00 p. m. del sábado.

La migración forma parte del proyecto de renovación tecnológica del sistema de recaudo que desarrolla Sonda junto con el Metro de Panamá y MiBus. El proceso contempla la incorporación de nuevos validadores y una plataforma tecnológica que permitirá modernizar la gestión de los pagos y las recargas.

¿Qué ocurrirá después de la migración?

Sonda advirtió que, después de la actualización, la primera validación de un viaje podría tardar algunos segundos. Por ello, los pasajeros deberán esperar unos instantes hasta que el sistema confirme el pase.

Durante los primeros días también podría aparecer una pequeña diferencia temporal en el saldo de la tarjeta. Según la información proporcionada a los usuarios, el sistema realizará el ajuste automáticamente.

Si la diferencia persiste después de 48 horas, el usuario deberá acudir a uno de los Centros de Atención Especializada (CAE) para solicitar asistencia. Estos centros están ubicados en las estaciones de Albrook, 5 de Mayo, Iglesia del Carmen, San Miguelito, San Isidro, Los Andes, Corredor Sur y Nuevo Tocumen. En estos puntos también podrán reportarse cobros incorrectos.

En total, se instalarán más de 3,000 nuevos validadores en las estaciones del Metro, unidades de MiBus y zonas pagas. La modernización también contempla la incorporación de nuevas alternativas de pago, entre ellas tarjetas bancarias y otros medios electrónicos.

Sonda explicó que el nuevo esquema permitirá administrar el saldo desde una plataforma en la nube y facilitará la incorporación progresiva de nuevas modalidades de pago.