El MOP informa de cierres parciales en la vía Israel a partir de este martes por la noche

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó que a partir de la noche de este martes 10 de febrero se realizarán cierres parciales en la vía Israel, debido a trabajos de reparación programados.

De acuerdo con la entidad, las labores se extenderán hasta el viernes 28 de febrero, en horario nocturno de 9:00 p.m. a 4:00 a.m.

El MOP informó que durante este período se llevarán a cabo labores de perfilado de la carpeta existente, colocación de carpeta asfáltica y pintura.

Se recomienda a los conductores utilizar rutas alternas y atender la señalización instalada en los distintos puntos de trabajo.

Además, se pide la colaboración de los residentes y propietarios de locales comerciales, evitar estacionar vehículos en las zonas debidamente demarcadas.

Estos trabajos forman parte del proyecto “Estudio, Diseño, Construcción, Rehabilitación y Financiamiento de Calles del Distrito de Panamá, Renglón 2 (corregimientos de Bella Vista y San Francisco)”.