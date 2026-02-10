Panamá, 10 de febrero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Trabajos de mantenimiento

    El MOP informa de cierres parciales en la vía Israel a partir de este martes por la noche

    Henry Cárdenas P.
    El MOP informa de cierres parciales en la vía Israel a partir de este martes por la noche
    Sede del MOP. Cortesía

    El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó que a partir de la noche de este martes 10 de febrero se realizarán cierres parciales en la vía Israel, debido a trabajos de reparación programados.

    De acuerdo con la entidad, las labores se extenderán hasta el viernes 28 de febrero, en horario nocturno de 9:00 p.m. a 4:00 a.m.

    El MOP informó que durante este período se llevarán a cabo labores de perfilado de la carpeta existente, colocación de carpeta asfáltica y pintura.

    Se recomienda a los conductores utilizar rutas alternas y atender la señalización instalada en los distintos puntos de trabajo.

    Además, se pide la colaboración de los residentes y propietarios de locales comerciales, evitar estacionar vehículos en las zonas debidamente demarcadas.

    Estos trabajos forman parte del proyecto “Estudio, Diseño, Construcción, Rehabilitación y Financiamiento de Calles del Distrito de Panamá, Renglón 2 (corregimientos de Bella Vista y San Francisco)”.

    Henry Cárdenas P.

    Portadista


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Fallo a favor de docente sancionada podría beneficiar a más de 200 educadores. Leer más
    • Panamá reporta un nuevo frente frío, el cual provocará condiciones ventosas. Leer más
    • Tercer pago del PASE-U: fechas, lugares y requisitos para cobrar del 9 al 13 de febrero. Leer más
    • La Universidad de Panamá presenta a los nuevos doctores de la Facultad de Medicina.. Leer más
    • Panamá no tiene pandas: vulnerabilidades ante posibles medidas punitivas chinas. Leer más
    • Obreros vinculados al Suntracs declaran paro parcial en el Cuarto Puente; Mitradel interviene. Leer más
    • Calendario escolar 2026 en Panamá: cuándo comienzan las clases y trimestres. Leer más