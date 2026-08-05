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    RED VIAL

    El Niño deja 14 puntos críticos en la red vial, el MOP solicita $18.8 millones para atender la emergencia

    Están a la espera de que el Consejo de Gabinete apruebe los fondos y la declaratoria de emergencia.

    Yaritza Mojica
    El Niño deja 14 puntos críticos en la red vial, el MOP solicita $18.8 millones para atender la emergencia
    Las fuertes lluvias causan afectaciones a la red vial en Panamá. Archivo

    Las fuertes lluvias asociadas al fenómeno de El Niño han dejado al menos 14 puntos críticos en la infraestructura vial de las provincias de Bocas del Toro, Colón y la comarca Ngäbe Buglé, informó el Ministerio de Obras Públicas (MOP).

    Ante esta situación, el ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, solicitó al Consejo de Gabinete la aprobación de $18.8 millones para ejecutar obras de emergencia y restablecer la conectividad en las zonas afectadas.

    Andrade informó que los daños fueron evaluados por técnicos de la institución y que el informe ya fue presentado al Consejo de Gabinete. No obstante, los recursos aún deberán ser aprobados, junto con la declaratoria de emergencia para las áreas impactadas.

    “Son catorce proyectos que han sido identificados y evaluados; estos se volverán a someter al Consejo de Gabinete para su aprobación”, indicó Andrade durante una conferencia de prensa.

    Las intervenciones contemplan dragados de ríos y quebradas, estabilización de taludes, construcción de puentes y cajones pluviales, rehabilitación de caminos y restitución de la carpeta asfáltica, con el objetivo de mitigar los riesgos y garantizar el acceso a las comunidades.

    De los 14 puntos identificados, 10 se ubican en la provincia de Bocas del Toro, donde se atenderán los sectores de El Silencio, Bajo Sodi-Bonyic, Finca 64, el río Changuinola, Valle del Risco, Guabito, Quebrada Canela, Altos de la Gloria, Loma Bonita y la quebrada Punta Peña.

    En la provincia de Colón se intervendrán los puntos críticos de Gobea y Miguel de la Borda, mientras que en la comarca Ngäbe Buglé las obras se concentrarán en Loma de Chivo y Cerro Tula.

    Según el MOP, las obras permitirán recuperar la infraestructura afectada por las intensas lluvias y reducir el riesgo para las comunidades, una vez el Consejo de Gabinete apruebe los fondos y la declaratoria de emergencia.

    Yaritza Mojica

    Periodista sección sociedad

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