El Niño se intensifica en Panamá: sensaciones térmicas podrían alcanzar los 45 grados

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Instituto de Meteorología advierte que el fenómeno superó la categoría de “moderado” y alerta sobre un impacto prolongado en la energía, el agro y el agua potable.

El fenómeno de El Niño ha dejado de ser moderado en Panamá y está tomando cada vez más fortaleza, lo que podría afectar con intensidad diferentes regiones del país. Así lo confirmó a La Prensa Luz Graciela Morales de Calzadilla, directora del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA).

La ingeniera advirtió además, que el calentamiento global en desarrollo, provocará un aumento drástico en la temperatura del aire, lo que caracteriza este fenómeno, generando sensaciones térmicas extremas que podrían escalar hasta los 45 grados Celsius.

A pesar de que el país se encuentra en plena temporada lluviosa y bajo la influencia de la temporada de huracanes —registrando ya el paso de la doceava onda tropical— El Niño provocará una disminución notable en los acumulados de precipitación.

Morales de Calzadilla aclaró que este fenómeno no significa una ausencia total de lluvias, pero sí una reducción que impactará de forma desigual a la geografía nacional. Mientras que en regiones de altas precipitaciones como Chiriquí el impacto podría ser menor, zonas vulnerables como el Arco Seco enfrentarán escenarios mucho más críticos.

Luz Graciela de Calzadilla, directora del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA). Carlos Moore / LP

Dejó de ser ‘moderado’

La funcionaria, advirtió que el fenómeno de El Niño se está fortaleciendo y tiene un 90% de probabilidades de mantenerse al menos hasta finales de este año, con posibilidades similares de persistir durante el primer trimestre de 2027, según los más recientes pronósticos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA).

La funcionaria explicó que el calentamiento de las aguas del Pacífico ecuatorial ya alcanzó los 1.5 grados Celsius por encima de los valores normales, superando ampliamente el umbral que define un evento moderado de El Niño.

“Ya no estamos hablando de un Niño moderado. El rango entre 0.5 y 1 grado Celsius corresponde a una intensidad moderada y ya hemos alcanzado 1.5 grados”, señaló Morales de Calzadilla.

Según la especialista, la etapa de mayor intensidad del fenómeno suele registrarse entre octubre, noviembre y diciembre, cuando las temperaturas del océano alcanzan su punto máximo. Sin embargo, aclaró que todavía es prematuro determinar si este evento evolucionará hacia una categoría extrema.

“No podemos decir en este momento si será un ‘super Niño’ o un ‘Niño Godzilla’, como algunos han especulado. Lo que sí sabemos es que dejó de ser moderado y el calentamiento continúa desarrollándose”, precisó.

Muchos afluentes, generalmente en provincias como Herrera, Los Santos y Veraguas se quedan sin agua, debido a los efectos del fenómeno de El Niño. Archivo / LP

Agricultura, energía y agua, entre los sectores más vulnerables

La reducción de lluvias preocupa especialmente al sector agropecuario, debido a su impacto en cultivos estratégicos como arroz, maíz y papa. Por ello, el instituto mantiene un programa permanente de mesas técnicas agroclimáticas junto con el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), para ofrecer pronósticos con varios meses de anticipación a los productores.

Otro de los sectores sensibles es el energético. Panamá obtiene entre 65% y 68% de su electricidad de unas 40 centrales hidroeléctricas distribuidas en el país. Una reducción en los caudales de los ríos disminuye la capacidad de generación de estas plantas y afecta también el suministro de agua al Canal de Panamá.

Aunque la energía solar podría beneficiarse por el aumento de la radiación y los cielos despejados asociados a El Niño, la generación eólica podría verse afectada por la disminución de los vientos alisios.

Sensación térmica podría alcanzar los 45 grados

Además de la reducción de lluvias, el fenómeno está asociado con un aumento de las temperaturas del aire. El IMHPA proyecta que algunas regiones podrían registrar temperaturas máximas hasta 3 grados Celsius por encima de sus promedios históricos.

En zonas como Santiago, Soná y David, donde los termómetros ya suelen acercarse a los 39 grados Celsius durante ciertas épocas del año, la combinación de calor y alta humedad podría generar sensaciones térmicas de entre 40 y 45 grados.

“Las altas temperaturas y la humedad relativa elevada hacen que la sensación térmica sea mucho mayor que la temperatura registrada por los instrumentos”, explicó la meteoróloga.

Son grandes las posibilidades de que el fenómeno de El Niño se intensifique y se extienda hasta fin de año. Archivo.

Un peligro silencioso con recuperación lenta

La ingeniera Calzadilla fue enfática al señalar que, aunque tanto El Niño como La Niña son peligrosos y capaces de cobrar vidas humanas mediante inundaciones o deslizamientos, El Niño representa un reto mucho mayor para la nación debido a que sus secuelas son más difíciles de revertir.

“Para mí, en opinión personal, El Niño afecta mucho más, porque la recuperación es más lenta. No se sale de una sequía con una varita mágica”, afirmó a este medio la directora del IMHPA. La funcionaria explicó que superar los efectos de la escasez hídrica requiere un proceso prolongado para que llueva lo suficiente, se recuperen los acuíferos y los riachuelos vuelvan a tener caudales óptimos. Esta lenta transición golpea directamente a la seguridad alimentaria, la agricultura, la generación de energía eléctrica y el suministro de agua potable para la población, incluso el paso por el Canal.

Calendario de monitoreo clave

El IMHPA mantiene una vigilancia estricta sobre el avance del fenómeno. Tras haber entregado de manera oportuna las proyecciones para los meses de mayo, junio y julio, la institución ya prepara sus próximas acciones de planificación técnica:

* Agosto: Se instalará una nueva mesa de trabajo junto al Foro del Clima de Centroamérica, donde meteorólogos y físicos definirán los pronósticos para septiembre, octubre y noviembre.

* Diciembre: Se celebrará el foro más crucial del año. En esta instancia se emitirá un informe vital que determinará cuánto se demorará la normalización de la temporada lluviosa de cara al año 2027.

Las autoridades instan a los diferentes sectores productivos y a la población general a evaluar los riesgos específicos de su región y a tomar medidas de adaptación ante un panorama climático que exigirá una estricta gestión del agua y la energía en los próximos meses.

En Panamá la sensación térmica podría superar los 40 grados.

Guía de prevención: Cómo protegerse ante sensaciones térmicas de hasta 45°C

Especialistas advierten que las altas temperaturas y el aumento de la sensación térmica representan un riesgo serio para la salud. Pueden provocar deshidratación, calambres, golpe de calor o agravar enfermedades crónicas.

Esta guía práctica le ayudará a proteger su salud, la de su familia y la de sus mascotas.

1. Hidratación constante

* Beba agua continuamente: No espere a tener sed para tomar líquidos.

* Evite bebidas azucaradas: El exceso de azúcar, la cafeína y el alcohol aceleran la deshidratación.

* Monitoree a los vulnerables: Ofrezca agua constantemente a niños pequeños y adultos mayores, quienes pierden la sensación de sed más rápido.

2. Vestimenta y protección solar

* Ropa ligera: Use prendas de telas frescas (como el algodón), sueltas y de colores claros que reflejen la luz solar.

* Protección exterior: Utilice gorras, sombreros de ala ancha y gafas con protección UV cuando salga.

* Bloqueador solar: Aplique protector solar con un factor mínimo de SPF 30 en la piel expuesta, media hora antes de salir, y replíquelo cada dos horas.

3. Cuidado en el hogar y espacios cerrados

* Ventilación estratégica: Mantenga las ventanas cerradas y las cortinas abajo durante las horas de más calor para bloquear el sol directo.

* Refresque el ambiente: Use ventiladores o aire acondicionado. Si no cuenta con ellos, permanezca en las zonas más frescas de la casa o visite lugares públicos climatizados.

* Duchas templadas: Tome baños con agua tibia o fresca para regular la temperatura corporal. Evite el agua excesivamente fría, ya que puede causar un choque térmico.

4. Modificación de actividades cotidianas

* Evite las horas pico: No realice actividades físicas intensas o ejercicios al aire libre entre las 10:00 a.m. y las 4:00 p.m.

* Busque la sombra: Si trabaja al aire libre, programe descansos frecuentes bajo la sombra y manténgase hidratado.

* Alimentación ligera: Consuma comidas frescas, frutas y verduras ricas en agua (como sandía o pepino). Evite comidas pesadas, calientes o con mucha grasa.

5. Protección para las mascotas

* Agua limpia y fresca: Cambie el agua de sus mascotas varias veces al día y colóquela a la sombra.

* Cuidado con las patas: No pasee a sus perros sobre el asfalto o concreto caliente durante las horas de sol directo; esto puede quemar gravemente sus almohadillas.

* Prohibido el encierro: Nunca, bajo ninguna circunstancia, deje a una mascota (ni a una persona) dentro de un vehículo estacionado.

Un hombre se refresca en una fuente. EFE

Signos de alerta: El Golpe de Calor

Si usted o alguien cercano presenta los siguientes síntomas, busque atención médica de inmediato:

* Piel roja, caliente y seca (sin sudor).

* Pulso rápido y fuerte.

* Dolor de cabeza intenso, mareos o náuseas.

* Confusión, desorientación o pérdida del conocimiento.

Mientras llega la ayuda médica, lleve a la persona a un lugar fresco, aplique paños húmedos en su cuerpo o abaníquela.