El nuevo Atlas Nacional de Panamá estará en internet y reunirá 60 años de evolución cartográfica

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Este año, el Instituto Geográfico Nacional Tommy Guardia (IGNTG) publicará la sexta edición del Atlas Nacional, que por primera vez será digital y estará disponible para el acceso de la población. Incluirá actualizaciones relevantes en temas de salud, clima, meteorología, cartografía, entre otras áreas.

Panamá tendrá en 2026 una nueva radiografía del país con la actualización del Atlas Nacional, un proyecto liderado por el Instituto Geográfico Nacional Tommy Guardia (IGNTG), que recopilará una década de información geográfica, social, económica, científica y estadística, incluyendo datos surgidos tras la pandemia de covid19.

El Atlas Nacional incluirá la actualización de datos correspondientes al período comprendido entre 2016 y 2026. La elaboración de esta colección cartográfica se sustenta en el Decreto Ejecutivo N°.106 del 27 de junio de 2000, mediante el cual se creó la Comisión Nacional del Atlas.

Rosario Cárdenas, directora encargada del Instituto Geográfico Nacional Tommy Guardia, dijo que el Atlas es una herramienta que reúne mapas temáticos, estadísticas e información especializada que es utilizada para la planificación y el análisis del desarrollo nacional. Actualmente, la recopilación de información registra un avance del 75%.

Según Cárdenas, la nueva edición incorporará cambios importantes respecto a las anteriores. Entre las principales novedades destaca que el documento estará disponible en formato digital a través de una página web, lo que permitirá a investigadores, estudiantes y ciudadanos acceder al contenido de manera más rápida y abierta.

“Ahora cualquier persona podrá buscarlo y acceder a la información directamente”, explicó Cárdenas.

El proyecto involucra a 39 instituciones públicas, ministerios, universidades y organismos especializados que suministran información actualizada según sus áreas de competencia.

Cárdenas reiteró que los contenidos incluirán estadísticas y análisis sobre salud pública y nuevas enfermedades, la pandemia de covid19, educación, agricultura y sector agropecuario, turismo y cultura, infraestructura y obras públicas, riesgos y gestión de desastres, fronteras y territorio, entre otros temas.

También se incorporarán datos generados por instituciones creadas en años recientes, como el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) y la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá.

Además, información basada en los Censos Nacionales de Población y Vivienda 2023, Censos Agropecuarios 2023 -2024 y los Censos Económicos 2026.

Carlos Morales, jefe del Departamento de Geografía Aplicada del instituto, destacó el hecho de que la edición en desarrollo incluirá información ampliada sobre clima y meteorología, además de investigaciones de salud relacionadas con la pandemia, así como estudios científicos sobre vacunas y enfermedades.

Morales detalló que las instituciones participantes dispondrán de más espacio temático dentro del documento, lo que permitirá ampliar contenidos y agregar nuevas áreas de estudio.

Para este año, el Instituto Geográfico Nacional Tommy Guardia (IGNTG) deberá publicar la sexta edición del Atlas Nacional 2026, que por primera vez será digital y estará disponible para el acceso de la población. Foto LP/ Gabriel Rodríguez

Mapa tectónico de Panamá será actualizado

Por su parte, el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá será una de las entidades que aportará información relevante para la actualización del Atlas, mediante nuevos estudios enfocados en la tectónica y la sismicidad del país.

Néstor Luque, director del Instituto de Geociencias, explicó que se actualizará el mapa tectónico nacional, incorporando nueva información sobre los contactos de la microplaca de Panamá con las placas tectónicas vecinas de Costa Rica y Colombia.

Néstor Luque, director del Instituto de Geociencia de la Universidad de Panamá. Foto LP/ Gabriel Rodríguez

Además, se incluirá una sección dedicada a la sismicidad, dividida en tres mapas: uno sobre la actividad sísmica en la frontera entre Panamá y Costa Rica; otro sobre la sismicidad en Panamá y sus alrededores; y un tercero sobre la actividad sísmica en Centroamérica y Panamá.

Según Luque, los estudios muestran que la frontera con Costa Rica continúa siendo la zona de mayor actividad sísmica del país, mientras que, en Centroamérica, la mayor sismicidad se concentra en la fosa mesoamericana-un gran cañón submarino en el océano Pacífico que limita entre la placa del Coco y la placa del Caribe-.

La información recopilada abarca el período comprendido entre 2012 y 2025 y es considerada la más confiable y verificada hasta la fecha, indicó Luque.

“Estos datos son fundamentales para la gestión de riesgos, la planificación territorial y el sector de la construcción, ya que permiten identificar zonas vulnerables y definir qué tipo de edificaciones son seguras según las condiciones sísmicas y geotécnicas del suelo”, explicó el especialista.

60 años de información cartográfica

Actualmente, el Instituto Tommy Guardia se encuentra en la fase de verificación final de la información entregada por las entidades participantes y en la preparación del diseño editorial y digital.

La actualización también representa un importante avance tecnológico en la historia del Atlas Nacional. Las primeras tres ediciones —1965, 1975 y 1988— fueron elaboradas manualmente. Posteriormente, las publicaciones de 2007 y 2016 pasaron a sistemas digitales de producción cartográfica.

La edición de 2026, que será la sexta en la historia del país, será además la primera que podrá consultarse directamente en internet.

No obstante, también se mantendrá una versión impresa. El Instituto Tommy Guardia estima un tiraje de 1,500 ejemplares, igual al de la edición de 2016. En ese año, el Atlas tuvo un costo aproximado de $80; todavía no se ha definido el precio de la nueva edición.

Con respecto al costo total del proyecto, la directora encargada del Instituto Tommy Guardia indicó que resulta difícil cuantificar el valor de una publicación que constituye, en gran medida, la bibliografía histórica y técnica de Panamá.

Además, existen acuerdos entre la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati), entidad responsable del IGNTG, y la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) para brindar apoyo en el desarrollo de la plataforma digital del proyecto.

Adicional, se conoció que para 2027 se prevé gestionar la creación del Atlas Geográfico Escolar, dirigido a estudiantes, docentes y catedráticos.