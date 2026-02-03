El nuevo edificio del Instituto Oncológico en la Ciudad de la Salud está en marcha

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Ciudad de la Salud inicia la construcción de un moderno edificio del Instituto Oncológico Nacional, que contará con nueve niveles de atención y 92 consultorios para mejorar la atención a pacientes con cáncer.

La Ciudad de la Salud comienza a transformarse para los pacientes oncológicos. Desde enero, la maquinaria trabaja en el movimiento de tierras para la construcción de un nuevo edificio del Instituto Oncológico Nacional (ION), cuya inversión supera los 95 millones de dólares y se espera que esté listo en 18 a 24 meses.

La obra contará con nueve niveles de atención, incluyendo una sala de quimioterapia ambulatoria con 90 sillones, ocho camas para tratamientos prolongados, un laboratorio clínico y molecular de hematología, y un edificio de estacionamientos de seis niveles con 272 espacios. Además, dispondrá de 92 consultorios en más de 15 especialidades clínicas y abarcará 19,670 metros cuadrados de construcción.

El proyecto forma parte del convenio de integración entre el Ministerio de Salud (Minsa) y la Caja de Seguro Social (CSS), y busca optimizar los servicios oncológicos, aliviando la alta demanda que actualmente supera la capacidad del ION. Solo en 2024, la Consulta Externa atendió a 5,290 pacientes de primer ingreso, de los cuales 3,224 eran mujeres y 2,066 hombres; el 71% contaba con seguro, mientras que el 29% no lo tenía.

El edificio se construye justa al frente del Hospital de Cancerología. Elysée Fernández

Mañana, 4 de febrero, se realizará un acto protocolar para marcar oficialmente el inicio de las obras, con la presencia de autoridades del Minsa, de la CSS y del ION, así como de representantes del sector salud y de la sociedad civil.

Las autoridades destacan que el proyecto permitirá brindar una atención integral, eficiente y centrada en el paciente, siguiendo el principio “el paciente es primero”, impulsado por el presidente José Raúl Mulino.

Con este nuevo edificio, el ION refuerza su capacidad para atender a personas con cáncer, modernizando sus instalaciones y consolidando la Ciudad de la Salud como un referente en la atención oncológica en el país.