El nuevo Instituto Oncológico: una obra que comenzó a prometerse en 2007

El proyecto, anunciado en 2007 y postergado por años, inicia finalmente ejecución. El mandatario pidió que esté listo para octubre de 2027, pese a un plazo contractual de 26 meses.

La construcción del nuevo Instituto Oncológico Nacional (ION) comenzó oficialmente su fase de ejecución ayer, 4 de febrero, luego de años de anuncios y promesas. Para los pacientes con cáncer y sus familias, la obra representa una esperanza largamente esperada. Aunque desde enero pasado ya se realizaban trabajos de movimiento de tierra, fue ayer, durante un acto protocolar, cuando se dio inicio formal a la construcción del hospital.

El tiempo de ejecución se perfila como uno de los principales desafíos del proyecto. La obra fue concebida con un plazo superior a 24 meses; sin embargo, durante el acto de inicio, el presidente de la República, José Raúl Mulino, solicitó que el hospital esté concluido para octubre de 2027.

“Sé que el proyecto tiene un plazo de 26 meses, pero pedí que se termine lo más pronto posible. Trece años de espera es demasiado y, si podemos entregar esta obra y comenzar a atender pacientes en octubre del próximo año, sería un excelente mensaje en el mes del cáncer”, expresó el mandatario, al tiempo que aseguró respaldo gubernamental para concretar el proyecto.

Mulino añadió que, de forma paralela y en coordinación con la Caja de Seguro Social (CSS) y el Ministerio de Salud (Minsa), se está ampliando la cobertura de atención oncológica en Bugaba y La Chorrera, donde se habilitarán salas especializadas para reducir los traslados de pacientes desde el interior del país hacia la capital.

Las primeras gestiones para la construcción del nuevo ION se remontan a 2007, durante la administración del expresidente Martín Torrijos, cuando la dirección del hospital planteó al Minsa la necesidad de contar con un anexo frente a las actuales instalaciones, en el corregimiento de Ancón. Desde entonces, el proyecto atravesó múltiples anuncios, cambios de ubicación y ofrecimientos de terrenos que no se concretaron.

En 1936, el médico y presidente Juan Demóstenes Arosemena concibió la idea de crear el Instituto Nacional de Radiología, Radiología, una institución dedicada al tratamiento del cáncer. Elysée Fernández

En 2011, durante el gobierno de Ricardo Martinelli, se propuso un globo de terreno de 8,3 hectáreas en el antiguo campo de antenas de Clayton, en Ancón, cercano a donde hoy se construye la Ciudad de la Salud de la CSS. No obstante, el proyecto volvió a quedar en suspenso y, durante la administración del expresidente Laurentino Cortizo, no se dispuso de los fondos necesarios para ponerlo en marcha.

El nuevo ION estará ubicado frente al actual Hospital de Cancerología y consistirá en una torre de nueve pisos, con más de 50 consultorios de consulta externa, áreas de quimioterapia, salas de hospitalización, servicios diagnósticos, farmacia y una torre de estacionamientos para pacientes y personal médico.

La obra será desarrollada por la constructora Rigaservices —responsable del proyecto Ciudad de la Salud— mediante una adenda contractual, lo que permitió agilizar el proceso.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, solicitó que la obra esté lista en octubre de 2027. Elysée Fernández

Así lo manifestó Marcos Young, director nacional de Servicios y Prestaciones de Salud de la CSS, quien explicó que esta modalidad facilitó el avance del proyecto, mientras que otras estructuras contempladas dentro de la Ciudad de la Salud deberán pasar por procesos de licitación regular.

En tanto, el director general de la CSS, Dino Mon, sostuvo que el nuevo ION se enmarca en el modelo de salud integrado, cuyo objetivo es “organizar mejor al Estado para que nadie tenga que esperar más de lo que la vida permite”.

Cáncer en aumento

De acuerdo con Alex González, asesor del Minsa, entre cinco y siete personas fallecen diariamente en Panamá a causa del cáncer, lo que mantiene a esta enfermedad como uno de los principales retos del sistema de salud.

Los tipos de cáncer que históricamente demandan mayor atención en el país son los de próstata, mama y cervicouterino; sin embargo, en los últimos años se ha registrado un aumento de casos de cáncer de estómago y colon en determinadas regiones del país. Esta tendencia, explicó, está asociada a factores como los estilos de vida, la genética y los hábitos alimenticios.

En materia de atención, González detalló que el ION atiende entre 6,000 y 7,000 casos mensuales, lo que supera las 60,000 atenciones al año. Indicó además que, en 2025, se registraron alrededor de 5,000 atenciones de quimioterapia en Veraguas y unas 7.000 en la región de Azuero, como resultado del proceso de descentralización de estos servicios.

El asesor del Minsa reconoció que el país enfrenta un déficit de oncólogos, aunque destacó avances en la formación de especialistas, como la capacitación local de radiooncólogos, que anteriormente debían formarse en el extranjero.

El acto protocolar contó con la presencia de la primera dama de la República, Maricel Cohen de Mulino; los ministros de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, y de Salud, Fernando Boyd Galindo; el director general de la CSS, Dino Mon; el contralor general de la República, Anel Flores; el director médico del ION, Julio Santamaría; así como representantes de asociaciones de pacientes, gremios médicos y patronatos.