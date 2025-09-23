Panamá, 23 de septiembre del 2025

    El pago de becas escolares será digital tras alianza de Caja de Ahorros y Mastercard

    Aleida Samaniego C.
    El presidente José Raúl Mulino, como testigo de honor, durante la firma del acuerdo entre la Caja de Ahorros y Mastercard para digitalizar el pago de becas escolares y universitarias en Panamá. Cortesía

    El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, participó como testigo de honor en la firma de un memorando de entendimiento entre la Caja de Ahorros y Mastercard, realizado este lunes en Nueva York, un paso clave para la digitalización de los subsidios gubernamentales en el país.

    Calendario del PASE-U 2025: cuándo será el segundo pago y cómo se entregará

    El acuerdo establece que, a partir de 2026, las becas escolares y universitarias se entregarán mediante tarjetas prepago Mastercard Caja de Ahorros, beneficiando a más de 500,000 estudiantes. Esta iniciativa busca agilizar y modernizar la entrega de fondos, aportando mayor seguridad y control a las familias, así como eficiencia operativa para el Gobierno.

    Andrés Farrugia, gerente general de la Caja de Ahorros, calificó la alianza como “un paso estratégico para bancarizar a Panamá, modernizar los pagos estatales y avanzar hacia una economía más digital e inclusiva”. Añadió que, en el futuro, la plataforma permitirá incluir otros subsidios estatales, contribuyendo a la transparencia y trazabilidad en la administración de los fondos públicos.

    Por su parte, Linda Kirkpatrick, presidenta de Mastercard Norteamérica, destacó que la empresa se enorgullece de colaborar en la agenda de inclusión financiera de Panamá y aseguró que la digitalización de las transferencias educativas abrirá camino a una economía más innovadora y conectada, en beneficio de los ciudadanos.

    El presidente Mulino agradeció la colaboración de ambas entidades y subrayó que esta medida fortalecerá la inclusión financiera y la modernización del sistema de pagos estatales, consolidando la transformación digital de Panamá y posicionando al país como un referente en innovación financiera en la región.

    Entre los beneficios que la población panameña podrá experimentar se incluyen la disponibilidad inmediata de los fondos, mayor seguridad en las transacciones, control financiero para las familias, así como eficiencia operativa y reducción de costos para el Estado.

