El panameño ‘Gringo Man’ demanda a Emilio Estefan y Rabanes por $10 millones; exige otros $100 millones a Sony Music

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Argumenta que se aprovecharon de su encarcelamiento para hacer uso de sus temas sin autorización

El cantante y compositor panameño Jaime A. Davidson, conocido artísticamente como Gringo Man, presentó demandas millonarias en Estados Unidos por presunta infracción de derechos de autor, contra figuras como el magnate de la música Emilio Estefan Jr. y la agrupación Los Rabanes, a quienes reclama una indemnización de 10 millones de dólares.

La acción judicial fue interpuesta ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, en la División de Fort Lauderdale.

De forma paralela, Davidson también presentó una segunda demanda, aún más cuantiosa, por 100 millones de dólares contra Sony Music y la disquera J&N Records (Juan y Nelson), alegando la comercialización de su álbum “Dónde lo conseguiste” sin su consentimiento, mientras se encontraba detenido en Estados Unidos.

Emilio Estefan entregó a la banda un reconocimiento por superar las 100 millones de 'streams' en Spotify. Archivo. LP Isaac Ortega

El caso también menciona a múltiples entidades vinculadas a la industria, entre ellas empresas asociadas a Estefan y distribuidoras musicales.

La demanda detalla un reclamo por el uso no autorizado de composiciones dentro del reggae y el dancehall en español, en el que Davidson es considerado uno de los pioneros.

Este medio confirmó la existencia de las demandas tras acceder a los documentos judiciales, luego de que plataformas especializadas difundieran el caso.

Hasta el momento, no ha sido posible obtener declaraciones de las partes involucradas, quienes, por tratarse de un proceso en curso, tendrían restricciones para pronunciarse públicamente.

Foto: Tomada de Instagram @losrabanes

El ‘Tributo’ que terminó en los tribunales

La primera demanda, que asciende a 10 millones de dólares, señala a Emilio Estefan Jr., su empresa Estefan Enterprises y a la banda panameña Los Rabanes, por infracción de derechos de autor.

El conflicto central radica en el uso, según sostiene, “no autorizado” de una de las composiciones icónicas de Davidson, específicamente dentro del el éxito de Rabanes “Señorita, a mí me gusta su style”, donde se utilizó el estribillo “Dónde lo conseguiste, dónde conseguiste el cuerpo de campeona”.

El tema podría ser considerado como un tributo a Davidson por parte de Rabanes. Sin embargo, según el documento legal de 19 páginas al que tuvo acceso este medio, Davidson sostiene que mientras él se encontraba cumpliendo una condena por un delito que asegura no cometió —y por el cual fue finalmente liberado en 2021 tras un indulto presidencial de Donald Trump luego de 29 años detenido—, los demandados se beneficiaron comercialmente de su obra.

La demanda alega que se omitieron los créditos de autoría de Davidson, un contraste directo con otros temas donde sí se registraron autores internacionales.

Gringo Man, el Original.

Una ofensiva de 100 millones contra Sony y J&N Records

La investigación ha revelado una segunda acción legal, aún más ambiciosa, dirigida contra Sony Music y J&N (Juan y Nelson) Records. En este proceso, Davidson exige 100 millones de dólares por la comercialización no autorizada de su álbum histórico “Dónde lo conseguiste”, que incluye éxitos como “Tiny Winy”.

Según el documento legal, el artista sostiene que sus obras fueron utilizadas sin autorización y que incluso se habría presionado a otro cantante para hacerse pasar por él en presentaciones públicas. Además, alega que los demandados se beneficiaron económicamente de su ausencia durante el tiempo que estuvo privado de libertad.

Demanda de Jaime Davidson, Gringo Man, contra contra J & J Records y Sony Music.

Tras recuperar su libertad, Davidson manifestó que no procedería legalmente hasta tener todo registrado de forma correcta y estar jurídicamente listo, por lo que se entiende que el artista logró registrar formalmente los derechos de autoría de sus creaciones musicales.

De proceder el reclamo del reguesero panameño, podría marcar un precedente histórico en la protección de los derechos de autor para los artistas latinos.

Demanda de Jaime Davidson, Gringo Manc, contra Rabanes, Crescent Music, J & J Records y Sony Music.