Panamá, 22 de agosto del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    INICIATIVA LEGISLATIVA

    Asociación de Médicos rechaza proyecto de ley de atención 24/7: ‘El personal de salud no es esclavo’

    Aleida Samaniego C.

    La Comisión de Salud, Trabajo y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional inició la discusión del proyecto de ley 19, que busca establecer los servicios de atención de salud 24/7 en todo el país.

    La propuesta legislativa, presentada por el diputado independiente Betserai Richards, tiene como objetivo que los centros de salud, subcentros, puestos de salud y otros establecimientos similares permanezcan abiertos, como mínimo, en un horario de 7:00 a.m. a 7:00 p.m., de lunes a domingo.

    Aquí puede consultar la propuesta legislativa:

    Adjuntos

    7418.pdf

    Durante ese horario, se deberá contar al menos con el personal necesario para garantizar la adecuada prestación de los servicios de medicina general, enfermería, ambulancia, urgencias, laboratorio y personal administrativo.

    En el primer debate, la Asociación de Médicos, Odontólogos y Profesionales Afines de la Caja de Seguro Social (Amoacss), expresó su rechazo al proyecto, argumentando la falta de recurso humano, presupuesto, insumos y transporte.

    Fernando Castañeda, representante de Amoacss, cuestionó la viabilidad de la iniciativa bajo las condiciones actuales, especialmente en áreas con altos índices de criminalidad, que representan un riesgo tanto para los profesionales como para los pacientes.

    Asociación de Médicos rechaza proyecto de ley de atención 24/7: ‘El personal de salud no es esclavo’
    El dirigente de la Amoacss, Fernando Castañeda. Cortesía

    “Es falso afirmar que se cuenta con el recurso humano. No se tiene el recurso humano, no se tiene el presupuesto, no se tienen los insumos, no se tienen los transportes ni las ambulancias. Se nos muere la gente esperando un traslado. No nos vengan a decir ahora que todo está bien y que el problema es que trabajemos 24/7 (...) ¿Creen que el personal de salud es esclavo?”, expresó Castañeda.

    La postura del gremio médico generó reacciones inmediatas entre los diputados de la comisión.

    “En los centros de salud cierran a las 2 o 3 de la tarde. Este proyecto busca extender los horarios justo en el turno que usted atiende, pero que venga a decirme que ese turno no es necesario, eso es una gran contradicción”, reprochó el diputado Richards.

    Por su parte, la diputada Yarelis Rodríguez reconoció que el sistema de salud requiere mayor inversión, pero también urgió a poner fin a las largas esperas que enfrentan los pacientes para recibir atención.

    “Sí necesitamos fondos para mejorar la atención, para tener mejores infraestructuras, para contar con mejores equipos; y es inaceptable lo que está sucediendo, donde personas mueren esperando atención en las salas de urgencias”, señaló Rodríguez.

    Además, solicitó la participación de representantes del Ministerio de Salud y de la Caja de Seguro Social en las próximas sesiones, ya que no estuvieron presentes durante el debate.

    Al finalizar la sesión de este jueves, el proyecto fue enviado a una subcomisión para su análisis.

    Aleida Samaniego C.

    Editora sección sociedad


    Ofertas exclusivas de tiendapanama.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Bono de $50 para jubilados y pensionados: CSS gestiona para que el pago llegue a tiempo. Leer más
    • Aduanas retiene cajas con dinero extranjero oculto en encomienda de bus Panamá–David. Leer más
    • Jubilados no han recibido bono de $50 de agosto; CSS espera aprobación del MEF. Leer más
    • Aeropuerto de Albrook tendrá que ser mudado para dar paso a la gran estación del tren Panamá-David. Leer más
    • Dónde estarán las agroferias del IMA el 21 de agosto: horarios y sedes. Leer más
    • Estos son los nuevos precios de los combustibles; se registra leve disminución. Leer más
    • Estados Unidos vuelve a entrenar en la antigua base de ‘Sherman’ en Panamá y Hosley visitó buque en ‘Rodman’. Leer más