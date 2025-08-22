Asociación de Médicos rechaza proyecto de ley de atención 24/7: ‘El personal de salud no es esclavo’

La Comisión de Salud, Trabajo y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional inició la discusión del proyecto de ley 19, que busca establecer los servicios de atención de salud 24/7 en todo el país.

La propuesta legislativa, presentada por el diputado independiente Betserai Richards, tiene como objetivo que los centros de salud, subcentros, puestos de salud y otros establecimientos similares permanezcan abiertos, como mínimo, en un horario de 7:00 a.m. a 7:00 p.m., de lunes a domingo.

Aquí puede consultar la propuesta legislativa:

Durante ese horario, se deberá contar al menos con el personal necesario para garantizar la adecuada prestación de los servicios de medicina general, enfermería, ambulancia, urgencias, laboratorio y personal administrativo.

En el primer debate, la Asociación de Médicos, Odontólogos y Profesionales Afines de la Caja de Seguro Social (Amoacss), expresó su rechazo al proyecto, argumentando la falta de recurso humano, presupuesto, insumos y transporte.

Fernando Castañeda, representante de Amoacss, cuestionó la viabilidad de la iniciativa bajo las condiciones actuales, especialmente en áreas con altos índices de criminalidad, que representan un riesgo tanto para los profesionales como para los pacientes.

“Es falso afirmar que se cuenta con el recurso humano. No se tiene el recurso humano, no se tiene el presupuesto, no se tienen los insumos, no se tienen los transportes ni las ambulancias. Se nos muere la gente esperando un traslado. No nos vengan a decir ahora que todo está bien y que el problema es que trabajemos 24/7 (...) ¿Creen que el personal de salud es esclavo?”, expresó Castañeda.

La postura del gremio médico generó reacciones inmediatas entre los diputados de la comisión.

“En los centros de salud cierran a las 2 o 3 de la tarde. Este proyecto busca extender los horarios justo en el turno que usted atiende, pero que venga a decirme que ese turno no es necesario, eso es una gran contradicción”, reprochó el diputado Richards.

Propusimos una ley para extender el horario de los centros de Salud en todo el país. Es lógico que haya resistencia de algunos grupos, siempre son bienvenidos al debate, siempre y cuando lo hagan con respeto a todos los panameños ✍🏽🇵🇦 pic.twitter.com/SkU8CSQhHI — Betserai Richards (@Betseraitv) August 21, 2025

Por su parte, la diputada Yarelis Rodríguez reconoció que el sistema de salud requiere mayor inversión, pero también urgió a poner fin a las largas esperas que enfrentan los pacientes para recibir atención.

“Sí necesitamos fondos para mejorar la atención, para tener mejores infraestructuras, para contar con mejores equipos; y es inaceptable lo que está sucediendo, donde personas mueren esperando atención en las salas de urgencias”, señaló Rodríguez.

Además, solicitó la participación de representantes del Ministerio de Salud y de la Caja de Seguro Social en las próximas sesiones, ya que no estuvieron presentes durante el debate.

Al finalizar la sesión de este jueves, el proyecto fue enviado a una subcomisión para su análisis.