El presidente Mulino responde al paro de docentes: ‘el que no trabaja no cobra’

El presidente de la República, José Raúl Mulino, se refirió al paro de labores convocado para mañana por los docentes en contra de la Ley 462, referente a la Caja de Seguro Social (CSS), destacando que la postura del gobierno es firme frente a este tipo de manifestaciones. Mulino expresó que aquellos que no trabajen no recibirán pago, subrayando que este es un tema “superado” y que no se permitirá retroceder en las políticas implementadas.

El mandatario también se refirió a la gestión de la CSS, señalando que los grupos que convocan el paro fueron los mismos que, durante casi seis meses, tuvieron las puertas del gobierno abiertas para proponer soluciones, pero no lo hicieron. “Esos grupos fueron los únicos que ni plantearon ni sugirieron ninguna solución al tema del Seguro Social”, indicó Mulino.

El presidente explicó que la ley de recuperación del seguro social, aunque imperfecta, representa una mejora significativa con respecto a la situación anterior. Además, criticó a las mismas personas que, habiendo formado parte de la Junta Directiva de la CSS durante años, presenciaron el deterioro de la institución sin tomar medidas.

Sobre el derecho a la protesta, Mulino reconoció que es un derecho fundamental dentro de la democracia, pero enfatizó que debe ejercerse dentro de los parámetros de “civilidad, paz y respeto al libre tránsito”, el cual también está garantizado por la Constitución. “El libre tránsito también es un derecho constitucional, y espero que las manifestaciones se den de manera pacífica”, concluyó el presidente.

La postura del mandatario refleja una clara intención de mantener el orden público y avanzar en las reformas que considera esenciales, especialmente en el ámbito del Seguro Social, a pesar de las críticas y las protestas de ciertos sectores.

‘No debemos temer ante las amenazas’

Humberto Montero, dirigente magisterial, expresó su tristeza y enojo ante las recientes declaraciones del presidente José Raúl Mulino y otros funcionarios, quienes han minimizado las protestas y acciones sindicales de los educadores. “Nos da mucha tristeza y coraje”, comentó Montero, refiriéndose al mensaje de Mulino sobre que “el que no trabaja, no cobra”.

Según el dirigente, este tipo de comentarios no solo ignoran el derecho legítimo de los trabajadores a la huelga, sino que también atentan contra principios constitucionales y derechos humanos establecidos en la legislación nacional e internacional.

Montero recordó que el derecho a la huelga está respaldado por el artículo 69 de la Constitución de la República de Panamá, el cual garantiza la libertad de expresión y el derecho a manifestarse. Además, subrayó que la Ley 6 y el Decreto 681, que regulan la labor docente, contemplan la justificación de las ausencias, especialmente en situaciones como la actual crisis de la CSS.

“Nuestra justificación es clara: nuestra seguridad social está siendo afectada, y eso impacta a todos los panameños”, aseguró, haciendo énfasis en la importancia de defender el sistema de salud y los derechos de los educadores.

Finalmente, Montero hizo un llamado a la unidad entre los 52,000 educadores y otros sectores populares para enfrentar estas amenazas.

Aseguró que, si se mantienen firmes y unidos, las intimidaciones del presidente Molinos no tendrán efecto. “Si nos mantenemos unidos, esto no tendrá razón de ser”, concluyó Montero, resaltando la determinación del sector educativo en su lucha por sus derechos y el bienestar de la ciudadanía.