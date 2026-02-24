El presupuesto del Idaan no alcanza para mantener la infraestructura de agua potable

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El director del Idaan advirtió que los más de $150 millones anuales para operación y mantenimiento son insuficientes y que la institución enfrenta un “círculo vicioso” de construir sin dar mantenimiento, lo que obliga a reinvertir en infraestructura deteriorada.

El director ejecutivo del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), Rutilio Villarreal, advirtió que el presupuesto actual de la entidad no alcanza para sostener la infraestructura de agua potable y saneamiento del país.

Durante su intervención en el foro sobre la Modernización de la Gestión del Agua en Panamá, organizado por Comisión de Población, Ambiente y Desarrollo de la Asamblea Nacional, señaló que la institución enfrenta limitaciones estructurales que afectan la calidad y continuidad del servicio.

“Con más de 150 millones de dólares al año para operar y mantener toda esta infraestructura, la verdad que es deficiente”, afirmó Villareal.

Cabe destacar que el presupuesto total del Idaan para este año fiscal es $358.8 millones, de los cuales 155.8 millones de dólares (43%) son para funcionamiento, operación y mantenimiento mientras que, 202.9 millones de dólares (57%) para inversiones en agua potable y alcantarillado a nivel nacional. El organismo sufrió un recorte de 54.5% o el equivalente a 430 millones de dólares, debido a que habían solicitado un presupuesto de 789.2 millones de dólares.

En el foro recalcó que el Idaan administra miles de kilómetros de redes, decenas de plantas potabilizadoras, estaciones de bombeo, tanques de almacenamiento y sistemas de alcantarillado en todo el país, lo que implica altos costos operativos y de mantenimiento.

El funcionario reconoció que uno de los principales problemas es la falta de mantenimiento preventivo sostenido en el tiempo. “Estamos en un círculo vicioso: construimos, no damos mantenimiento, se daña y volvemos a invertir”, sostuvo. Según dijo, esta dinámica provoca que los recursos se destinen con frecuencia a reparaciones o rehabilitaciones que pudieron evitarse con intervenciones oportunas.

Villarreal explicó que parte de la red de distribución supera varias décadas de antigüedad y que todavía existen tramos construidos con materiales que deben ser reemplazados.

Añadió que la institución trabaja en programas de reducción de pérdidas y sectorización para mejorar la eficiencia, pero la magnitud del sistema requiere inversiones constantes y planificación a largo plazo.

También abordó la situación en la región de Azuero, donde el abastecimiento depende en gran medida de fuentes superficiales que disminuyen su caudal durante la estación seca. Señaló que en provincias como Herrera y Los Santos se aplican planes de contingencia cuando los niveles de los ríos bajan de forma considerable.

La región de Azuero, que comprende las provincias de Los Santos y Herrera, padece el problema del agua al punto que en los recientes carnavales el Ministerio de Salud (Minsa) mantuvo la instrucción de no consumir agua directamente del grifo en estas provincias.

La crisis en Azuero comenzó el 27 de mayo de 2025, cuando el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) suspendió la operación de cuatro plantas potabilizadoras ubicadas en las provincias de Herrera y Los Santos, tras detectarse altos niveles de contaminación en los ríos La Villa y Estibaná.

Pese a los trabajos de desinfección del Idaan la crisis no se ha resuelto del todo.

El director del Idaan reiteró ayer 23 de febrero que se ejecutan proyectos de optimización de plantas potabilizadoras y perforación de pozos para reforzar el sistema, pero advirtió que la vulnerabilidad persiste mientras no se consolide un esquema financiero que permita mantenimiento continuo.

El director reiteró que la institución debe avanzar hacia un modelo más sostenible. Recordó que la ley establece el objetivo de autosostenibilidad, aunque reconoció que en la práctica el Idaan aún depende de asignaciones presupuestarias que resultan insuficientes frente al tamaño de la infraestructura.

Sostuvo que la discusión sobre la modernización del sector debe centrarse en cómo garantizar recursos estables para operación y mantenimiento. “Si no rompemos ese círculo, vamos a seguir invirtiendo en obras nuevas mientras lo existente se deteriora”, advirtió, al insistir en la necesidad de una revisión estructural que permita fortalecer la gestión del agua en todo el país.

Asamblea Nacional se inclina por la reestructuración del Idaan

Durante el foro el presidente del Legislativo, Jorge Luis Herrera, sostuvo que el país enfrenta rezagos estructurales en infraestructura, planificación y gobernanza del recurso hídrico.

Herrera señaló que, pese a la abundancia de lluvias y fuentes hídricas, persisten comunidades donde el acceso al agua potable no está garantizado.

Jorge Herrera, presidente de la Asamblea Nacional. LP/Alexander Arosemena

Planteó que el Idaan requiere una reestructuración que facilite los procesos administrativos, de compras y licitaciones, y advirtió que las trabas en la contratación pública retrasan soluciones técnicas ya identificadas. “Creo que es importante que una reestructuración de este instituto sea claramente más visible y más factible en las compras, en las gestiones y en las licitaciones”, afirmó.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Población, Ambiente y Desarrollo, el diputado Lenín Ulate, abordó el tema desde la visión comunitaria y aseguró que el abastecimiento de agua debe convertirse en un tema nacional.

Indicó que la crisis no se limita a Arraiján, sino que afecta a sectores como Panamá Norte, San Miguelito y la península de Azuero. También destacó que el 95% del agua potable proviene de fuentes superficiales vulnerables y que solo el 13% de las aguas residuales recibe tratamiento.

Lenin Ulate de la coalición Vamos. Cortesía.

Ulate presentó cifras del distrito de Arraiján, donde solo el 61.36% de la población recibe agua de forma continua y miles de viviendas dependen de carros cisterna o fuentes alternas.

Planteó la necesidad de modernizar y transformar el Idaan, fortalecer la planificación y centralizar la gobernanza del recurso. “Tenemos comunidades que hablan desde el grifo seco”, expresó.

Ambos coincidieron en que el tema del agua debe trascender los periodos legislativos y convertirse en una política de Estado.