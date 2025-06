El primer trimestre escolar cierra entre paros y dudas sobre el aprendizaje

Exclusivo Suscriptores

El primer trimestre de clases en las escuelas públicas llega a su fin hoy, 13 de junio, en medio de un paro docente que, según expertos en educación, provocará pérdidas irreparables en el proceso de aprendizaje.

Miles de estudiantes en todo el país solo han recibido clases durante aproximadamente cinco semanas, y la pregunta que se hacen muchos padres de familia y estudiantes es: ¿cómo se recuperará el aprendizaje perdido?

Desde el 23 de mayo, los gremios docentes mantienen un paro indefinido en rechazo a la Ley 462, que reformó las jubilaciones en Panamá, lo que está afectando el desarrollo normal del año escolar.

A pesar de las múltiples invitaciones del Ministerio de Educación (Meduca) para que los educadores regresen a clases, estas han sido ignoradas por un grupo que sigue exigiendo la derogación de la Ley 462, ya que consideran que afecta a la clase trabajadora del país.

No obstante, el presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino, en su conferencia de prensa semanal, mostró su desdén por los métodos utilizados por algunos sectores para presionar al gobierno, afirmando que, al final, los huelguistas “ya se cansarán de marchar y de coger aguaceros”.

En relación con la huelga, el presidente señaló que la Ley 462 no afecta a los maestros de ninguna manera y que las protestas tienen un fuerte componente político, ajeno a las necesidades reales del sistema educativo.

En un mensaje directo a los educadores en paro, Mulino indicó que el Estado panameño no pagará los días de huelga. “El que quiere huelga, que le apague su bolsillo. El Estado no le va a pagar a quienes no hayan trabajado”, puntualizó el presidente.

Además, el mandatario calificó la situación actual como “una vergüenza” y subrayó el gran desfase entre la calidad educativa en las escuelas públicas y el avance de los estudiantes que asisten a colegios privados.

“Es una vergüenza la educación pública en este país. No me escondo en decirlo”, afirmó Mulino, quien no dudó en resaltar las disparidades entre ambos sistemas educativos.

Según el mandatario, mientras los estudiantes de colegios privados avanzan, los de la educación pública se ven limitados por las deficiencias del sistema. A pesar de que muchos estudiantes de colegios privados no provienen de familias adineradas, muchas familias panameñas hacen un esfuerzo titánico para pagar la educación de sus hijos debido a la falta de calidad que perciben en la educación pública.

Humberto Montero, dirigente del Frente Nacional de Educadores Independientes, expresó con firmeza su desacuerdo con las recientes declaraciones del presidente de Panamá sobre el sistema educativo, calificando como “vergonzoso” el estado de la educación pública.

Según Montero, esta situación es el resultado de una serie de malas gestiones por parte de los gobiernos anteriores y de la actual ministra de Educación, Maruja Molinar, quienes no han sabido manejar los recursos asignados para la mejora del sistema educativo.

Montero también cuestionó el manejo del presupuesto educativo, señalando que el gobierno anterior y el actual transfirieron más de 500 millones de dólares del Ministerio de Educación a otras entidades, como el Ministerio de Obras Públicas y el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales.

A su juicio, esta decisión refleja la falta de compromiso con la educación pública, que está plagada de deficiencias, tales como la falta de infraestructura adecuada, así como la escasez de herramientas y equipos.

El dirigente magisterial rechazó categóricamente las palabras del presidente sobre la educación pública y reiteró que los docentes seguirán luchando hasta la derogación de la Ley 462, que, según él, perjudica al pueblo panameño.

Montero criticó la falta de debate público sobre la ley, sugiriendo que las contradicciones y errores en su contenido son evidentes y deben ser analizados de manera transparente.

Finalmente, Montero dejó claro que los docentes no están solos en su lucha. Aseguró que cuentan con el apoyo de organismos internacionales como la Organización Internacional de Trabajo y mencionó que el respaldo está creciendo, tanto a nivel nacional como internacional.

Además, resaltó la determinación de los docentes de seguir luchando, a pesar de los intentos de intimidación por parte del gobierno, y subrayó que no se retirarán de las calles hasta lograr la derogación de la Ley 462.

Por su parte, la Asociación de Maestros Independientes Auténticos de la República de Panamá, indicó que ya que el mandatario reconoció que la educación pública es un fracaso es importante que pida la renuncia a todas las autoridades del Meduca por fracasados. La política educativa la maneja el Ejecutivo con sus ministros de la cartera queda claro que fracasaron en su gestión.